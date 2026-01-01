Первый египтянин в истории клуба. Барселона подпишет игрока Аль-Ахли

«Барселона» близка к завершению подписания контракта с нападающим египетского «Аль-Ахли» Хамзой Абделькаримом, сообщает AS со ссылкой на местные СМИ.

Перспективный форвард на начале своего пути в «блаугране» должен усилить атакующую линию «Барса Атлетик». 1 января игроку исполняется 18 лет, и на следующей неделе он может отправиться в Испанию для окончательного оформления перехода.

Переговоры затянулись немного дольше, чем планировалось, но все же руководство «Аль-Ахли» решило принять последнюю предложение «Барселоны» на встрече, которая состоялась 1 января, после того как клуб немного улучшил условия сделки по молодому египетскому таланту. Процент от будущей продажи повысился с 10% до 15%, а сумма опции выкупа также увеличилась. Изначально она составляла 1,25 миллиона евро после завершения аренды с января по июнь, а теперь будет 1,5 миллиона. Кроме того, увеличились некоторые бонусы, которые уже достигают пяти миллионов евро.

Сам нападающий уже дал понять руководству египетского клуба, что его цель – стать игроком «Барселоны». Он станет первым египетским футболистом в истории каталонского клуба.