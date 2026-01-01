Чорноморец определился с будущим Ракицкого после прихода Григорчука

Одесский «Черноморец» планирует сохранить в составе опытных ветеранов – защитника Ярослава Ракицкого и форварда Алексея Хобленко.

По информации ТаТоТаке, в ближайшее время новым наставником «моряков» станет известный украинский специалист Роман Григорчук, который заменит на этой должности Александра Кучера.

Несмотря на приход нового тренера, одесский клуб не собирается прекращать сотрудничество с игроками. Контракты обоих футболистов истекают в июне 2026 года.

Ракицкий провел 17 матчей в нынешнем сезоне, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. В активе Хобленко – пять забитых мячей и три ассиста в десяти поединках.

После 18 туров «моряки» набрали 38 баллов и разместились на третьей позиции в турнирной таблице. Одесскую команду опережают киевский «Левый Берег» (39 очков) и черновицкая «Буковина» (48 пунктов).