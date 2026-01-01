Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги
Матч 19-го тура чемпионата Англии состоится в четверг, 1 января, в 22:00 по киевскому времени
Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.
Соперником «пчел» станет «Тоттенхэм», встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Brentford Community Stadium»
«Брентфорд» набрал 26 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает 13-е место, имея в своем активе 25 очков.
В предыдущем туре «шпоры» одолели на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. «Брентфорд» без проблем разобрался с «Борнмутом» на домашней арене, разгромив соперника 4:1.
Стартовые составы матча Премьер-лиги Брентфорд – Тоттенхэм
