Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе «Брентфорда» на матч 19-го тура Английской Премьер-лиги.

Соперником «пчел» станет «Тоттенхэм», встреча начнется в 22:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Brentford Community Stadium»

«Брентфорд» набрал 26 баллов и разместился на десятой позиции в турнирной таблице. «Тоттенхэм» занимает 13-е место, имея в своем активе 25 очков.

В предыдущем туре «шпоры» одолели на выезде «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. «Брентфорд» без проблем разобрался с «Борнмутом» на домашней арене, разгромив соперника 4:1.

Стартовые составы матча Премьер-лиги Брентфорд – Тоттенхэм