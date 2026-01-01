Легенда Милана: «Я бы даже сейчас красиво выглядел в игре против Довбика»

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнениями о нападающих римской «Ромы» - украинце Артеме Довбике и ирландце Эване Фергюсоне.

«Оба довольно разочаровывают... Они сейчас не очень хорошо играют. Довбик так и не восстановился, и я - первый, кто разочарован этим. Если бы я все еще играл, я бы хорошо выглядел против них на ранних стадиях», - цитирует 59-летнего Костакурту AreaNapoli.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

