  4. Легенда Милана: «Я бы даже сейчас красиво выглядел в игре против Довбика»
Италия
Легенда Милана: «Я бы даже сейчас красиво выглядел в игре против Довбика»

Алессандро Костакурта разочаровался в нападающем Ромы

Легенда Милана: «Я бы даже сейчас красиво выглядел в игре против Довбика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнениями о нападающих римской «Ромы» - украинце Артеме Довбике и ирландце Эване Фергюсоне.

«Оба довольно разочаровывают... Они сейчас не очень хорошо играют. Довбик так и не восстановился, и я - первый, кто разочарован этим. Если бы я все еще играл, я бы хорошо выглядел против них на ранних стадиях», - цитирует 59-летнего Костакурту AreaNapoli.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 14 матчей, в которых отличился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Ранее эксперт по трансферам назвал топ-клуб, куда может перейти Довбик.

Алессандро Костакурта Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
