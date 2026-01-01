«Это было глупо». Экс-игрок сборной Англии раскритиковал игру Зинченко

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 21:57 | Обновлено 01 января 2026, 21:58
Стив Ходж выразил разочарование действиями украинца в матче с Эвертоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший игрок сборной Англии Стив Ходж раскритиковал украинского защитника «Ноттингем Форест» Александра Зинченко за его действия в момент, когда «Эвертон» забивал второй гол в ворота его команды в матче 19-го тура АПЛ.

«Зинченко даже близко к нему не подошел (к игроку соперников Тиерно Барри, который стал автором результативного удара - прим.), и это такой бессмысленный пропущенный гол, особенно в ситуации, когда ты пытаешься отыграться, как «Форест», - сказал Ходж в эфире BBC Radio Nottingham.

В текущем сезоне Зинченко сыграл на клубном уровне восемь матчей. Результативными действиями в них украинец не отметился. Аренда Александра в «Ноттингем Форест» рассчитана до лета 2026 года.

Ранее в Англии приняли категорическое решение по Зинченко.

Александр Зинченко Ноттингем Форест Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
