Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа

В четверг, 1 января, состоялся матч 25-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Халл Сити» и «Сток Сити». Гости одолели соперника со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал словацкий нападающий Роберт Боженик, который огорчил соперника на 39-й минуте и забил единственный гол в этом противостоянии.

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе «Сток Сити» и провел на поле всю игру – онсовершил один успешный подкат из пяти, сделал два перехвата, заблокировал два удара соперника и дважды возвращал мяч.

На счету украинца – пять выигранных единоборств (из семи), 61 точное касание (из 64-х), одно нарушение желтая карточка. Во втором тайме команды переиграли 17 минут из-за пауз, которые появлялись в игре.

Английский Чемпионшип, 25-й тур. 1 января

Халл Сити – Сток Сити – 0:1

Гол: Боженик, 39

Турнирная таблица: