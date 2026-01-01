Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионшип Англия
Халл Сити
01.01.2026 17:00 – FT 0 : 1
Сток Сити
Англия
Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа

Защитник сборной Украины провел пятый матч в нынешнем сезоне

Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В четверг, 1 января, состоялся матч 25-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Халл Сити» и «Сток Сити». Гости одолели соперника со счетом 1:0.

Главным героем встречи стал словацкий нападающий Роберт Боженик, который огорчил соперника на 39-й минуте и забил единственный гол в этом противостоянии.

Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе «Сток Сити» и провел на поле всю игру – онсовершил один успешный подкат из пяти, сделал два перехвата, заблокировал два удара соперника и дважды возвращал мяч.

На счету украинца – пять выигранных единоборств (из семи), 61 точное касание (из 64-х), одно нарушение желтая карточка. Во втором тайме команды переиграли 17 минут из-за пауз, которые появлялись в игре.

Английский Чемпионшип, 25-й тур. 1 января

Халл Сити Сток Сити 0:1

Гол: Боженик, 39

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ковентри Сити 25 15 7 3 55 - 26 04.01.26 14:00 Бирмингем - Ковентри Сити01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси20.12.25 Саутгемптон 1:1 Ковентри Сити13.12.25 Ковентри Сити 1:0 Бристоль Сити 52
2 Ипсвич Таун 25 12 8 5 42 - 24 04.01.26 17:00 Портсмут - Ипсвич Таун01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей13.12.25 Лестер 3:1 Ипсвич Таун 44
3 Мидлсбро 25 12 7 6 33 - 26 04.01.26 17:00 Мидлсбро - Саутгемптон01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн20.12.25 Бристоль Сити 2:0 Мидлсбро13.12.25 Мидлсбро 3:1 КПР 43
4 Уотфорд 25 11 8 6 37 - 29 04.01.26 17:00 Халл Сити - Уотфорд01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити13.12.25 Рексхэм 2:2 Уотфорд 41
5 Халл Сити 25 12 5 8 40 - 38 04.01.26 17:00 Халл Сити - Уотфорд01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич13.12.25 Миллуолл 1:3 Халл Сити 41
6 Престон Норт Энд 25 10 10 5 34 - 25 04.01.26 17:00 Бристоль Сити - Престон Норт Энд01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд20.12.25 Престон Норт Энд 1:1 Норвич13.12.25 Оксфорд Юнайтед 1:2 Престон Норт Энд 40
7 Миллуолл 25 11 7 7 27 - 32 04.01.26 17:00 Миллуолл - Суонси01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Блэкберн 2:0 Миллуолл13.12.25 Миллуолл 1:3 Халл Сити 40
8 Бристоль Сити 25 11 6 8 38 - 27 04.01.26 17:00 Бристоль Сити - Престон Норт Энд01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити20.12.25 Бристоль Сити 2:0 Мидлсбро13.12.25 Ковентри Сити 1:0 Бристоль Сити 39
9 Сток Сити 25 11 4 10 30 - 23 04.01.26 17:00 Норвич - Сток Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити13.12.25 Сток Сити 2:1 Суонси 37
10 Рексхэм 25 9 10 6 36 - 31 04.01.26 17:00 Дерби Каунти - Рексхэм01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм13.12.25 Рексхэм 2:2 Уотфорд 37
11 Дерби Каунти 25 9 8 8 34 - 33 04.01.26 17:00 Дерби Каунти - Рексхэм01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут15.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:3 Дерби Каунти 35
12 КПР 25 10 5 10 35 - 39 04.01.26 14:00 КПР - Шеффилд Уэнсдей01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 КПР 4:1 Лестер13.12.25 Мидлсбро 3:1 КПР 35
13 Лестер 24 9 7 8 34 - 34 05.01.26 22:00 Лестер - Вест Бромвич29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 КПР 4:1 Лестер13.12.25 Лестер 3:1 Ипсвич Таун10.12.25 Бристоль Сити 2:2 Лестер 34
14 Саутгемптон 25 8 9 8 38 - 34 04.01.26 17:00 Мидлсбро - Саутгемптон01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Саутгемптон 1:1 Ковентри Сити13.12.25 Норвич 2:1 Саутгемптон 33
15 Суонси 25 9 5 11 26 - 31 04.01.26 17:00 Миллуолл - Суонси01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм13.12.25 Сток Сити 2:1 Суонси 32
16 Бирмингем 25 8 7 10 32 - 34 04.01.26 14:00 Бирмингем - Ковентри Сити01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем13.12.25 Бирмингем 1:1 Чарльтон 31
17 Вест Бромвич 25 9 4 12 28 - 33 05.01.26 22:00 Лестер - Вест Бромвич01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич12.12.25 Вест Бромвич 2:0 Шеффилд Юнайтед 31
18 Шеффилд Юнайтед 24 9 2 13 33 - 37 04.01.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем12.12.25 Вест Бромвич 2:0 Шеффилд Юнайтед09.12.25 Шеффилд Юнайтед 1:1 Норвич 29
19 Чарльтон 24 7 7 10 23 - 30 04.01.26 17:00 Блэкберн - Чарльтон01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед13.12.25 Бирмингем 1:1 Чарльтон 28
20 Блэкберн 24 7 6 11 22 - 28 04.01.26 17:00 Блэкберн - Чарльтон01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн20.12.25 Блэкберн 2:0 Миллуолл13.12.25 Портсмут 2:1 Блэкберн 27
21 Портсмут 24 6 7 11 21 - 35 04.01.26 17:00 Портсмут - Ипсвич Таун01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут13.12.25 Портсмут 2:1 Блэкберн 25
22 Норвич 25 6 6 13 28 - 37 04.01.26 17:00 Норвич - Сток Сити01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон20.12.25 Престон Норт Энд 1:1 Норвич13.12.25 Норвич 2:1 Саутгемптон 24
23 Оксфорд Юнайтед 25 5 7 13 25 - 35 04.01.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед13.12.25 Оксфорд Юнайтед 1:2 Престон Норт Энд 22
24 Шеффилд Уэнсдей 24 1 8 15 18 - 48 04.01.26 14:00 КПР - Шеффилд Уэнсдей01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей15.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:3 Дерби Каунти -7
Полная таблица

Орлы на даче. Лондонское дерби в АПЛ закончилось вничью
Нули на Энфилде. Ливерпуль и Лидс сыграли вничью в матче 19-го тура
Где Ярмолюк? Стартовые составы Брентфорда и Тоттенхэма на матч Премьер-лиги
чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Халл Сити Сток Сити Максим Таловеров
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Falko
Максі знову грав правого захисника, але цього разу вже успішніше. Адаптується. Опція для Реброва: гра у 3 цз із перелаштуванням при потребі у 2 цз з відсуненням правого ще правіше.
А загалом Сток молодці - виграли в гостях у Хуль Сціті, які за очікуваної перемоги могли підстрибнути в зону прямої путівки в АПЛ. А от поки що ніт.
Ответить
0
