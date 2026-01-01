Переиграли 17 минут. Сток Сити с Таловеровым победили в матче Чемпионшипа
Защитник сборной Украины провел пятый матч в нынешнем сезоне
В четверг, 1 января, состоялся матч 25-го тура английского Чемпионшипа, в котором встретились «Халл Сити» и «Сток Сити». Гости одолели соперника со счетом 1:0.
Главным героем встречи стал словацкий нападающий Роберт Боженик, который огорчил соперника на 39-й минуте и забил единственный гол в этом противостоянии.
Защитник сборной Украины Максим Таловеров вышел в стартовом составе «Сток Сити» и провел на поле всю игру – онсовершил один успешный подкат из пяти, сделал два перехвата, заблокировал два удара соперника и дважды возвращал мяч.
На счету украинца – пять выигранных единоборств (из семи), 61 точное касание (из 64-х), одно нарушение желтая карточка. Во втором тайме команды переиграли 17 минут из-за пауз, которые появлялись в игре.
Английский Чемпионшип, 25-й тур. 1 января
Халл Сити – Сток Сити – 0:1
Гол: Боженик, 39
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ковентри Сити
|25
|15
|7
|3
|55 - 26
|04.01.26 14:00 Бирмингем - Ковентри Сити01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси20.12.25 Саутгемптон 1:1 Ковентри Сити13.12.25 Ковентри Сити 1:0 Бристоль Сити
|52
|2
|Ипсвич Таун
|25
|12
|8
|5
|42 - 24
|04.01.26 17:00 Портсмут - Ипсвич Таун01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Ковентри Сити 0:2 Ипсвич Таун26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей13.12.25 Лестер 3:1 Ипсвич Таун
|44
|3
|Мидлсбро
|25
|12
|7
|6
|33 - 26
|04.01.26 17:00 Мидлсбро - Саутгемптон01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн20.12.25 Бристоль Сити 2:0 Мидлсбро13.12.25 Мидлсбро 3:1 КПР
|43
|4
|Уотфорд
|25
|11
|8
|6
|37 - 29
|04.01.26 17:00 Халл Сити - Уотфорд01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити13.12.25 Рексхэм 2:2 Уотфорд
|41
|5
|Халл Сити
|25
|12
|5
|8
|40 - 38
|04.01.26 17:00 Халл Сити - Уотфорд01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Мидлсбро 0:1 Халл Сити26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич13.12.25 Миллуолл 1:3 Халл Сити
|41
|6
|Престон Норт Энд
|25
|10
|10
|5
|34 - 25
|04.01.26 17:00 Бристоль Сити - Престон Норт Энд01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд20.12.25 Престон Норт Энд 1:1 Норвич13.12.25 Оксфорд Юнайтед 1:2 Престон Норт Энд
|40
|7
|Миллуолл
|25
|11
|7
|7
|27 - 32
|04.01.26 17:00 Миллуолл - Суонси01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Миллуолл 0:0 Ипсвич Таун20.12.25 Блэкберн 2:0 Миллуолл13.12.25 Миллуолл 1:3 Халл Сити
|40
|8
|Бристоль Сити
|25
|11
|6
|8
|38 - 27
|04.01.26 17:00 Бристоль Сити - Престон Норт Энд01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Миллуолл 2:1 Бристоль Сити26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити20.12.25 Бристоль Сити 2:0 Мидлсбро13.12.25 Ковентри Сити 1:0 Бристоль Сити
|39
|9
|Сток Сити
|25
|11
|4
|10
|30 - 23
|04.01.26 17:00 Норвич - Сток Сити01.01.26 Халл Сити 0:1 Сток Сити29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд20.12.25 Уотфорд 1:0 Сток Сити13.12.25 Сток Сити 2:1 Суонси
|37
|10
|Рексхэм
|25
|9
|10
|6
|36 - 31
|04.01.26 17:00 Дерби Каунти - Рексхэм01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Рексхэм 2:1 Престон Норт Энд26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм13.12.25 Рексхэм 2:2 Уотфорд
|37
|11
|Дерби Каунти
|25
|9
|8
|8
|34 - 33
|04.01.26 17:00 Дерби Каунти - Рексхэм01.01.26 Дерби Каунти 1:0 Мидлсбро29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут15.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:3 Дерби Каунти
|35
|12
|КПР
|25
|10
|5
|10
|35 - 39
|04.01.26 14:00 КПР - Шеффилд Уэнсдей01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 КПР 4:1 Лестер13.12.25 Мидлсбро 3:1 КПР
|35
|13
|Лестер
|24
|9
|7
|8
|34 - 34
|05.01.26 22:00 Лестер - Вест Бромвич29.12.25 Лестер 2:1 Дерби Каунти26.12.25 Лестер 1:2 Уотфорд20.12.25 КПР 4:1 Лестер13.12.25 Лестер 3:1 Ипсвич Таун10.12.25 Бристоль Сити 2:2 Лестер
|34
|14
|Саутгемптон
|25
|8
|9
|8
|38 - 34
|04.01.26 17:00 Мидлсбро - Саутгемптон01.01.26 Саутгемптон 0:0 Миллуолл29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Саутгемптон 1:1 Ковентри Сити13.12.25 Норвич 2:1 Саутгемптон
|33
|15
|Суонси
|25
|9
|5
|11
|26 - 31
|04.01.26 17:00 Миллуолл - Суонси01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Ковентри Сити 1:0 Суонси19.12.25 Суонси 2:1 Рексхэм13.12.25 Сток Сити 2:1 Суонси
|32
|16
|Бирмингем
|25
|8
|7
|10
|32 - 34
|04.01.26 14:00 Бирмингем - Ковентри Сити01.01.26 Уотфорд 3:0 Бирмингем29.12.25 Бирмингем 1:1 Саутгемптон26.12.25 Бирмингем 1:1 Дерби Каунти20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем13.12.25 Бирмингем 1:1 Чарльтон
|31
|17
|Вест Бромвич
|25
|9
|4
|12
|28 - 33
|05.01.26 22:00 Лестер - Вест Бромвич01.01.26 Суонси 1:0 Вест Бромвич29.12.25 Вест Бромвич 2:1 КПР26.12.25 Вест Бромвич 1:2 Бристоль Сити20.12.25 Халл Сити 1:0 Вест Бромвич12.12.25 Вест Бромвич 2:0 Шеффилд Юнайтед
|31
|18
|Шеффилд Юнайтед
|24
|9
|2
|13
|33 - 37
|04.01.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед29.12.25 Сток Сити 1:2 Шеффилд Юнайтед26.12.25 Рексхэм 5:3 Шеффилд Юнайтед20.12.25 Шеффилд Юнайтед 3:0 Бирмингем12.12.25 Вест Бромвич 2:0 Шеффилд Юнайтед09.12.25 Шеффилд Юнайтед 1:1 Норвич
|29
|19
|Чарльтон
|24
|7
|7
|10
|23 - 30
|04.01.26 17:00 Блэкберн - Чарльтон01.01.26 Чарльтон 1:1 Ковентри Сити29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед13.12.25 Бирмингем 1:1 Чарльтон
|28
|20
|Блэкберн
|24
|7
|6
|11
|22 - 28
|04.01.26 17:00 Блэкберн - Чарльтон01.01.26 Блэкберн 0:2 Рексхэм29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Мидлсбро 0:0 Блэкберн20.12.25 Блэкберн 2:0 Миллуолл13.12.25 Портсмут 2:1 Блэкберн
|27
|21
|Портсмут
|24
|6
|7
|11
|21 - 35
|04.01.26 17:00 Портсмут - Ипсвич Таун01.01.26 Бристоль Сити 5:0 Портсмут29.12.25 Портсмут 2:1 Чарльтон26.12.25 Портсмут 1:1 КПР20.12.25 Дерби Каунти 1:1 Портсмут13.12.25 Портсмут 2:1 Блэкберн
|25
|22
|Норвич
|25
|6
|6
|13
|28 - 37
|04.01.26 17:00 Норвич - Сток Сити01.01.26 КПР 1:2 Норвич29.12.25 Норвич 0:1 Уотфорд26.12.25 Норвич 1:0 Чарльтон20.12.25 Престон Норт Энд 1:1 Норвич13.12.25 Норвич 2:1 Саутгемптон
|24
|23
|Оксфорд Юнайтед
|25
|5
|7
|13
|25 - 35
|04.01.26 14:00 Шеффилд Юнайтед - Оксфорд Юнайтед01.01.26 Ипсвич Таун 2:1 Оксфорд Юнайтед29.12.25 Оксфорд Юнайтед 0:1 Суонси26.12.25 Оксфорд Юнайтед 2:1 Саутгемптон20.12.25 Чарльтон 1:0 Оксфорд Юнайтед13.12.25 Оксфорд Юнайтед 1:2 Престон Норт Энд
|22
|24
|Шеффилд Уэнсдей
|24
|1
|8
|15
|18 - 48
|04.01.26 14:00 КПР - Шеффилд Уэнсдей01.01.26 Престон Норт Энд 3:0 Шеффилд Уэнсдей29.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Блэкберн26.12.25 Шеффилд Уэнсдей 2:2 Халл Сити20.12.25 Ипсвич Таун 3:1 Шеффилд Уэнсдей15.12.25 Шеффилд Уэнсдей 0:3 Дерби Каунти
|-7
А загалом Сток молодці - виграли в гостях у Хуль Сціті, які за очікуваної перемоги могли підстрибнути в зону прямої путівки в АПЛ. А от поки що ніт.