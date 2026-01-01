Стало известно, выйдет ли Таловеров в старте Сток Сити на матч против Халла

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 января 2026, 16:45 | Обновлено 01 января 2026, 16:49
492
0

Таловеров попал в стартовый состав «Стока»

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 1 января, состоится матч 15-го тура Чемпионшипа, в котором встретятся «Халл Сити» и «Сток Сити».

Команды сыграют в Халле на стадионе «МКМ Стэдиум». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Тренеры команд уже определились со стартовыми составами на эту встречу. Украинский центральный защитник «Стока» Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.

«Халл Сити» имеет 41 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сток Сити» занимает 11-е место, имея в активе 34 очка.

Стартовые составы на матч Чемпионшипа Халл Сити – Сток Сити

По теме:
Шеффилд Юнайтед – Лестер. Прогноз и анонс на матч Чемпионшипа
Клуб Чемпионшипа шокировал Вест Хэм ценой на нападающего
Худший на поле. Украинец попал под шквал критики в Англии
Халл Сити Сток Сити Чемпионшип Максим Таловеров стартовые составы
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
