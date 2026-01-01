Стало известно, выйдет ли Таловеров в старте Сток Сити на матч против Халла
Таловеров попал в стартовый состав «Стока»
В четверг, 1 января, состоится матч 15-го тура Чемпионшипа, в котором встретятся «Халл Сити» и «Сток Сити».
Команды сыграют в Халле на стадионе «МКМ Стэдиум». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Тренеры команд уже определились со стартовыми составами на эту встречу. Украинский центральный защитник «Стока» Максим Таловеров выйдет на поле с первых минут.
«Халл Сити» имеет 41 балл и занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Сток Сити» занимает 11-е место, имея в активе 34 очка.
Стартовые составы на матч Чемпионшипа Халл Сити – Сток Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Щербачев считает, что украинец уже не вернет свой звездный уровень
Александр опубликовал загадочный пост в Инстаграме