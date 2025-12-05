Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике удивил. Наставник ПСЖ нашел для Забарного новую позицию на поле
Франция
05 декабря 2025, 01:37
Энрике удивил. Наставник ПСЖ нашел для Забарного новую позицию на поле

Защитник сборной Украины разместился на правом фланге из-за травмы Ашрафа Хакими

Энрике удивил. Наставник ПСЖ нашел для Забарного новую позицию на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Футболисты французского ПСЖ вернулись к тренировкам после трех дней отдыха, которые были предоставлены тренерским штабом во главе с Луисом Энрике.

Наставник парижской команды решил поберечь здоровье игроков, которые нередко попадают в лазарет из-за насыщенного графика и слишком большой нагрузки. В четверг, 4 декабря, во время тренировочных занятий установил большой экран на поле, чтобы игроки лучше понимали его идеи и требования.

В защите ПСЖ тренер наигрывал Лукаса Эрнандеса, Вильяна Пачо, Маркиньоса, а вот футболист сборной Украины Илья Забарный разместился на непривычной для себя позиции – на правом фланге, где играет марокканец Ашраф Хакими.

Возможно, 23-летнему футболисту из Украины придется заменить одноклубника, который находится в лазарете и не сможет выйти на поле в ближайшем матче против «Ренна», который состоится 6 декабря.

Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
