Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 января 2026, 20:19 |
Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ

В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей в составе парижского клуба и забил один гол

Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Защитник сборной Украины Илья Забарный занял четвертое место среди конкурентов за позицию центрального защитника в составе французского ПСЖ.

Портал ParisStats опубликовал статистику, где сравнил игроков по важным показателям. Согласно приведенным данным, Забарный имеет наименьшую эффективность в подключениях к атаке (учитывались действия, приводящие к ударам и прикосновениям в чужой штрафной).

Кроме того, украинец стал последним по выигранным единоборствам в воздухе – с показателем в 41% Илья уступает Пачо (55%), Маркиньосу (58%) и Беральдо (62%).

По количеству игрового времени (1 290 минут) Забарный стал вторым среди центральных защитников, больше всего у Вильяна Пачо (1 375 минут).

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт 23-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

ПСЖ – Париж. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинские футболисты забили в 2025 году 20 голов в топ-5 лигах. Кто лидер?
Don't push the horses. Топ-10 событий украинского спорта в 2025-м
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Маркиньос Вильян Пачо Лукас Бералдо
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Falko
Стоп, і це все? А єдиноборства на землі, а перехоплення, а поміхи? А коефіцієнт запобігання голам? А паси?
Є купа показників щодо гри захисника. Але враження, що черговий стурбований лягушатник... на ставці спеціально відшукував параметри, які можна накинути на вентилятор. Ну, а Sport.ua уже за звичкою, адже не прибито.
Ответить
+2
AK.228
Критикуют Забарного из-за ценника… думали что за 63 млн. это должен быть условный Салиба или Кубаси..
Да и ПСЖ не так уверенно играет как в прошлом сезоне 
Ответить
+1
Показать Скрыть 8 ответов
AK.228
Не гоните… он лучший игрок сборной.. клуб сильный и чемпионат тоже… все будет хорошо 👏👏
Ответить
+1
batistuta
Та вони усі там макарони...
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
зрада! зубожиння!
Ответить
-1
avk2307
та перестаньте . порівняйте Судакова і Трубіна краще з усіма в не статусному  чемпі Португалії
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Переоценили парня 
Ответить
-4
Показать Скрыть 8 ответов
