Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ

Защитник сборной Украины Илья Забарный занял четвертое место среди конкурентов за позицию центрального защитника в составе французского ПСЖ.

Портал ParisStats опубликовал статистику, где сравнил игроков по важным показателям. Согласно приведенным данным, Забарный имеет наименьшую эффективность в подключениях к атаке (учитывались действия, приводящие к ударам и прикосновениям в чужой штрафной).

Кроме того, украинец стал последним по выигранным единоборствам в воздухе – с показателем в 41% Илья уступает Пачо (55%), Маркиньосу (58%) и Беральдо (62%).

По количеству игрового времени (1 290 минут) Забарный стал вторым среди центральных защитников, больше всего у Вильяна Пачо (1 375 минут).

В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт 23-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.

C'est notamment dans le domaine aérien que Zabarnyi souffre : seulement 41 % des duels aériens remportés (contre 62 % pour Beraldo)

La moyenne pour un DC du PSG sous QSI est de 64 %... pic.twitter.com/e0HedVBGCe