Печальная статистика. Во Франции сравнили Забарного и других защитников ПСЖ
В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей в составе парижского клуба и забил один гол
Защитник сборной Украины Илья Забарный занял четвертое место среди конкурентов за позицию центрального защитника в составе французского ПСЖ.
Портал ParisStats опубликовал статистику, где сравнил игроков по важным показателям. Согласно приведенным данным, Забарный имеет наименьшую эффективность в подключениях к атаке (учитывались действия, приводящие к ударам и прикосновениям в чужой штрафной).
Кроме того, украинец стал последним по выигранным единоборствам в воздухе – с показателем в 41% Илья уступает Пачо (55%), Маркиньосу (58%) и Беральдо (62%).
По количеству игрового времени (1 290 минут) Забарный стал вторым среди центральных защитников, больше всего у Вильяна Пачо (1 375 минут).
В нынешнем сезоне игрок сборной Украины провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил один гол. Контракт 23-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.
📊Petit thread sur les performances des défenseurs centraux du PSG sur cette 1ère partie de saison 2025-2026 (Ligue 1 et Champions League)— Paris Stats Germain (@ParisStats) December 28, 2025
On commence avec les temps de jeu :
Pacho (1375 minutes) et Zabarnyi (1290) cumulent le plus de temps de jeu mais l'Ukrainien a bcp moins… pic.twitter.com/LzS7rqxqxT
C'est notamment dans le domaine aérien que Zabarnyi souffre : seulement 41 % des duels aériens remportés (contre 62 % pour Beraldo)— Paris Stats Germain (@ParisStats) December 28, 2025
La moyenne pour un DC du PSG sous QSI est de 64 %... pic.twitter.com/e0HedVBGCe
Mais, plus globalement, c'est Marquinhos qui a l'apport offensif le plus important des 4 défenseurs centraux— Paris Stats Germain (@ParisStats) December 28, 2025
On le voit ici avec les tirs, les actions amenant un tir et les ballons joués dans la surface adverse : pic.twitter.com/AcSa6KALiz
En matière de duels, c'est le surprenant Beraldo qui se distingue favorablement— Paris Stats Germain (@ParisStats) December 28, 2025
Il est en effet le défenseur central parisien qui remporte le plus de duels (4.6/90 min). C'est son compatriote Marquinhos qui a le meilleur taux de duels remportés (62 %). Zabarnyi est loin derrière pic.twitter.com/yY5W6cvqGD
Є купа показників щодо гри захисника. Але враження, що черговий стурбований лягушатник... на ставці спеціально відшукував параметри, які можна накинути на вентилятор. Ну, а Sport.ua уже за звичкою, адже не прибито.
Да и ПСЖ не так уверенно играет как в прошлом сезоне