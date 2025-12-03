Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 декабря 2025, 14:38 | Обновлено 03 декабря 2025, 14:59
Испанец не хочет видеть в команде Джеймса Траффорда и Штефана Ортегу

Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола указал на дверь двум футболистам. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, известный коуч не рассчитывает на двух вратарей – Джеймса Траффорда и Штефана Ортегу. Руководство «горожан» готово отпустить их, тем самым сократив количество вратарей.

В текущем сезоне Штефан Ортега не провел вообще ни одного матча. На счету Джеймса Траффорда шесть матчей на клубном уровне во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что итальянские гранды интересуются полузащитником «Манчестер Сити».

По теме:
ХОЛАНД: «Я хотел забить 100 голов в АПЛ. Но не ожидал, что так быстро»
ГВАРДИОЛА: «100 мячей в АПЛ – это сумасшедшее достижение Холанда»
В Кривбассе прокомментировали слухи об интересе к Твердохлебу и Микитишину
Штефан Ортега Джеймс Траффорд Манчестер Сити Пеп Гвардиола трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Gargantua
куда же он смотрел когда просил купить ему Траффорда?
