Гвардиола указал на дверь двум игрокам Ман Сити. В клубе приняли решение

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола указал на дверь двум футболистам. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, известный коуч не рассчитывает на двух вратарей – Джеймса Траффорда и Штефана Ортегу. Руководство «горожан» готово отпустить их, тем самым сократив количество вратарей.

В текущем сезоне Штефан Ортега не провел вообще ни одного матча. На счету Джеймса Траффорда шесть матчей на клубном уровне во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что итальянские гранды интересуются полузащитником «Манчестер Сити».