Итальянские гранды интересуются полузащитником Манчестер Сити

«Ювентус» и «Милан» в последние недели проявляли интерес к ситуации 31-летнего полузащитника Бернарду Силвы в «Манчестер Сити», чей контракт действует до лета 2026 года.

По информации источника, на данный момент «горожане» не планируют продлевать соглашение с португальским футболистом. Потенциальный переход Силвы в итальянские клубы осложняется его зарплатой, которая составляет 10,1 млн евро.

Полузащитник выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года и за это время шесть раз выигрывал английскую Премьер-лигу. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 32 млн евро.