Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда

Летом нынешнего года «Шахтер» получил нового главного тренера. После увольнения Марино Пушича некоторые отечественные эксперты впервые за долгие годы склонялись к мнению, что «горнякам» наконец необходим не иностранный, а украинский наставник. Называлась даже вполне конкретная фамилия – Алексей Белик, занимавший пост главного тренера «Шахтера» U-19.

Однако Ринат Ахметов, Сергей Палкин и Дарио Срна все-таки остановили свой выбор на кандидатуре очередного иностранца – на этот раз турка Арды Турана. А Белик… Белик остался на своем прежнем рабочем месте и продолжил «рулить» молодыми талантами донецкого клуба, среди которых нынче особо выделяется, как это ни странно, вовсе не украинец, а представитель экзотической Гамбии Мохамаду Канте.

Очевидно, что в свои 44 года Белик, который является коренным дончанином и в прошлом имеет ряд заслуг перед «Шахтером» (именно Алексей стал автором гола в ворота «Закарпатья», который в 2002 году принес «горнякам» победу над этим соперником, а вместе с ней – первое историческое чемпионство), рассчитывал после провала Пушича получить приглашение от руководства поработать с первой командой. Но менеджмент решил довериться очередному иностранцу, причем Арда Туран еще и моложе Белика на шесть лет, из-за чего говорить о том, что Алексея не выбрали из-за его неопытности и молодости уж точно не приходится.

Со стороны казалось, что Белик продолжил работать в «Шахтере» U-19 как ни в чем не бывало, но… Совсем недавно стало ясно, что это не так. Побывав на интервью у экс-голкипера сборной Украины, а ныне весьма преуспевающего блогера Дениса Бойко, Белик выдал заявление, которое мгновенно стало резонансным. По крайней мере, в турецкой прессе эти слова коуча юношеской команды «горняков» расценили едва ли не как персональный вызов для их соотечественника Арды Турана.

На вопрос Бойко о том, сможет ли украинец возглавить «Шахтер», Белик с легкой стартовой ухмылкой заявил следующее: «Этот вопрос касается комплекса неполноценности. Я никогда в интервью не говорил, что я лучше, чем, условно говоря, Фонсека, Де Дзерби, Пушич или Туран. Но я не думаю, что я хуже. Вот в чем дело. В чем преимущество, например, Пушича или Турана перед Беликом? Ну в чем? Я понимаю, когда приходил Луческу или Скала. Когда ты тренируешь «Интер» или «Боруссию» Дортмунд, я этого никогда не делал. Они приходят с этим опытом, не могу спорить. Но когда приходил, условно говоря, Пушич, который был десять лет у Слота в Нидерландах… Я не говорю, что Пушич плохой тренер. Но если бы у него было предложение в «Херенвен», «Гронинген» или в условный «Виллем II», тогда у Пушича есть преимущество. Он знает среду, менталитет, как работает внутренний чемпионат, судей, язык. Но в чем преимущество Пушича [в «Шахтере»] передо мной – я не вижу. Это же касается и нынешнего тренера «Шахтера» Арды Турана. Он был прекрасным футболистом, но как тренер, я не считаю себя хуже. У Турана я вижу одно преимущество перед собой – много миллионов подписчиков в Instagram. Это единственное преимущество, которое я вижу у него передо мной. Но в остальном, я думаю, что как минимум не уступаю. Я лучше знаю украинский чемпионат, лучше знаю футболистов, украинский язык, с молодежью я работаю уже пятый год. Лучшего варианта, чем я, на сегодняшний день у «Шахтера» не существует».

Именно эти слова «навели шороху» в турецкой прессе. Более того, они стали резонансными и у нас, так как у главного тренера «Шахтера» Арды Турана после недавнего матча УПЛ против «Кривбасса» (2:2) поинтересовались, какого он мнения по поводу высказываний своего клубного коллеги из молодежки. На это турецкий специалист крайне дипломатично заявил следующее: «У юношеской команды «Шахтера» действительно фантастический тренер. Я действительно люблю то, что он делает, и поддерживаю его во всех его начинаниях. Да, возможно, ему действительно удалось бы тренировать «Шахтер» лучше, чем это делаю я».

Безусловно, что своими словами Туран постарался максимально сгладить ситуацию, однако вряд ли у кого-то возникают сомнения, что они в какой-то степени, но все равно задели самолюбие турецкого наставника. Потому что в спорте и футболе по-другому просто не бывает: каждый хочет быть лучше, успешнее, сильнее. Это соревновательный момент, и любые фразы, задевающие твою репутацию, воспринимаются не иначе, как вызов и элемент соперничества.

Но оставим Турана в покое. Он грамотно вышел из ситуации, показав себя человеком крайне рассудительным, чего Арде, откровенно говоря, часто не хватает непосредственно по ходу матчей, иначе бы он не хватал «горчичники» за эмоции буквально один за другим.

Вернемся к Алексею Белику. С одной стороны, в его нынешних словах в интервью Денису Бойку нет ничего плохого. Коуч «Шахтера» U-19 выразил свое мнение, дав понять, что полностью разделяет поговорку о том, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Здоровые амбиции – это действительно то, что помогает любому профессионалу развиваться и двигаться вперед. Но другой вопрос – это способ их выражения. И вот здесь, кажется, Белик перегнул палку, переходя на конкретные примеры и личности, что может в будущем ему еще непременно «аукнуться»…

И здесь нельзя не вспомнить очень похожий случай из игровой карьеры Алексея, когда его «длинный язык» сыграл против него. В 2007 году руководство клуба решило организовать интересное мероприятие для своих футболистов – спуск в шахту для ознакомления с условиями и целями работы тех, чье имя они представляют – шахтеров. Казалось бы, абсолютно экскурсионное мероприятие, которое вряд ли может вызвать какой-то существенный резонанс в информационном пространстве, но… В какой-то момент в объектив видеокамеры попал Алексей Белик, выдавший ставшую впоследствии культовой фразу: «Если честно, то лучше бомжом быть, чем шахтером».

За это Белик почти сразу же был подвергнут критике со стороны фанатов «горняков». Те восприняли слова форварда команды как личное оскорбление, и вскоре на одном из матчей вывесили баннер, который обидел теперь уже самого Алексея: «Лучше быть бомжом, чем Беликом». Активные поклонники «Шахтера» не могли понять, как человек, отец которого являлся шахтером, мог столь унизительно высказаться о профессии, являющейся крайне важной, а зачастую и градообразующей, для рабочего региона на востоке Украины.

Впоследствии Белику пришлось неоднократно оправдываться за те слова. Алексей говорил, что они были вырваны из контекста, объясняя что на самом деле имел в виду нечто иное: «Когда отправились на шахту, несколько раз мне было очень страшно. В первый раз, когда опускались в клети. Второй, когда ехали на вагонетках. Ведь знаешь, что над тобой такое количество земли, и она в любой момент может обвалиться. Я сказал в камеру: «Папа, как ты сюда ездишь?» А имел ввиду, что мой отец и люди, которые спускаются в шахту – попросту герои, и на мой взгляд, спокойнее и менее страшно было бы устроиться убирать улицу и получать меньшие деньги, а не ехать и рисковать своей жизнью. Мои слова несли только этот смысл. Если бы написали, что Белик плохой футболист, я бы, наверное, это принял. А таким плакатом оскорбили не только меня, а всю мою семью».

Отчасти в тех словах Белика была своя правда. Шахтерский труд действительно очень тяжелый и рискованный. Однако о чем Алексей предпочел не говорить тогда, так это о куда более важном социальном факторе – уровне зарплат, существовавшем тогда и продолжающем существовать ныне, между шахтерами и футболистами. Как футболист Белик, имея возможность хорошо жить, просто был шокирован тем, что другие люди готовы рисковать своей жизнью ежедневно за то, что ему, очевидно, казалось сущими копейками. Скорее, именно это и вкладывал в те свои эмоции Белик, но не нашел смелости поднять этот вопрос более остро, что в какой-то степени могло бы негативно сказаться на его тогдашней профессии.

Тогда Алексей Белик в какой-то степени пострадал за «длинный язык». Уже через полгода форвард был отправлен в аренду в «Бохум», после чего на него в «Шахтере», по сути, ставки уже не делали. Летом 2008 года Алексей был продан в «Днепр», затем поиграл за запорожский «Металлург», а заканчивал с футболом и вовсе на уровне, за которым подавляющее большинство отечественных болельщиков предпочитает не следить – в команде «Десна» Погребы.

По прошествии восемнадцати лет Алексей Белик вновь выдал слова, в которых однозначно присутствует правда, но которые стали крайне резонансными и пока непонятно, как повлияют на его дальнейшее будущее в «Шахтере». В чем Белик неправ, когда сравнивает себя с условным Марино Пушичем? Боснийский специалист действительно выглядел крайне странным кандидатом на то, чтобы возглавить «Шахтер» и единственной его сильной стороной выглядел тот факт, что он был правой рукой у Арне Слота в «Фейеноорде» – команде, которая буквально уничтожила «горняков» Игора Йовичевича в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы-2022/23 со счетом 7:1. Ясно, что заполучить к себе самого Слота «Шахтер» не мог ни при каких обстоятельствах, а потому дончане решили ограничиться его ближайшим ассистентом. Это сработало сиюминутно, но не в долгую, из-за чего Марино и был уволен летом 2025-го.

С другой стороны, нужно осознавать, что Белик, комментируя ситуацию таким образом, вовсе не борется с проблемой отсутствия доверия со стороны руководства «Шахтера» к украинским тренерам, как таковой. Нет. Он вполне конкретно выделяет себя и безапелляционно утверждает, что является лучшим вариантом для клуба на сегодняшний день. То есть, Алексею, как и тогда в аспекте тяжелой работы шахтеров, нет дела до всей глубины проблемы, его интересуют только частные и вполне конкретные случаи. Тогда он утверждал, что лучше бы мел полы на улице, чем рисковал жизнью и спускался в шахту за те деньги, которые там платили. Сейчас он выглядит обиженным на боссов клуба за то, что лично его недооценили, поставив во главе первой команды Арду Турана, который даже моложе по возрасту, чем сам Белик.

Но у любой ситуации, как известно, есть как минимум две стороны правды. Позицию Белика мы более-менее прояснили, и теперь стоит поговорить о том, почему боссы «Шахтера» все-таки доверились Турану, главное преимущество которого перед Беликом, по мнению коуча команды U-19, заключается только в бешенном числе подписчиков на Instagram.

На самом деле, Туран имеет чуть больше преимуществ над Беликом, чем кажется Алексею. Во-первых, игровая карьера Арды оказалась куда более насыщенной и успешной. Турок завоевал авторитет не только на родине, но и в Испании, где был важной фигурой для «Атлетико», а также успел поиграть за «Барселону». Белику с его единственным провальным вояжем за границу у «Бохум» даже вряд ли стоит что-то комментировать в этом аспекте.

Если брать во внимание чисто тренерские достижения, то тут Арда Туран до прихода в «Шахтер» действительно добился не так и много. По сути, его ключевая вершина – это победа с «Эюпспором» во втором дивизионе турецкого футбола и выход с этой скромной командой в Суперлигу, где она в первом же сезоне была очень близка к выходу в еврокубки, но оступилась уже буквально на финише, когда поползли слухи о переговорах Турана с «Шахтером».

Но чем может похвалиться Белик? Алексей к своим 44 годам пока и вовсе не работал со взрослыми командами. Более того, даже «Шахтер» U-19 специалист не приводил к каким-то существенным достижениям, не выигрывал с ним юношеский чемпионат…

ФК Шахтер

Очевидно, что Белику нужно было быть более терпеливым и продолжать, засучив рукава, пахать на своем нынешнем уровне, стараясь добиться не только результата в турнирной таблице, но и другого – успешного перехода его подопечных в первую команду, за что коуча «Шахтера» U-19 однозначно бы похвалили эксперты. А теперь, после прямолинейных высказываний в адрес Турана, есть риск того, что Арда банально не пожелает «продвигать» кого-то из стана юниоров в первую команду, чтобы не давать Белику лишних козырных карт на будущее в подобного рода спорах. Возможно, это происходит уже сейчас, так как тот же Мохамаду Канте шанс сыграть хотя бы несколько минут на взрослом уровне однозначно и объективно уже заслужил, а продолжает оставаться в U-19, лишь иногда тренируясь с главной командой клуба.

Сложно предсказать, как будут развиваться события в дальнейшем. Единственное, что можно констатировать – Алексей Белик, похоже, снова выстрелил себе в ногу. Спустя восемнадцать лет после первой почти аналогичной «попытки». Тогда все завершилось для него в «Шахтере» не так уж и хорошо, а что будет сейчас… Поживем-увидим. Одно можно сказать с уверенностью: если придется выбирать между Ардой Тураном и Алексеем Беликом, то Дарио Срна, несмотря на то, что со вторым когда-то вместе выходил на поле и был партнером по команде, с высочайшей долей вероятности окажется на стороне первого. И вовсе не из-за количества подписчиков у Турана в Instagram, понятное дело…