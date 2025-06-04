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  4. Эксперт: «У Шахтера под рукой свой тренер, а они выбирают ноунеймов»
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 19:58 | Обновлено 04 июня 2025, 20:15
1308
5

Эксперт: «У Шахтера под рукой свой тренер, а они выбирают ноунеймов»

Вацко удивлен, что кандидатура Белика не рассматривалась клубом

04 июня 2025, 19:58 | Обновлено 04 июня 2025, 20:15
1308
5
Эксперт: «У Шахтера под рукой свой тренер, а они выбирают ноунеймов»
ФК Шахтер. Алексей Белик

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен, что Шахтер не рассматривал возможность назначения тренером бывшего игрока команды, а ныне наставника U-19 Алексея Белика.

«У Шахтера под рукой есть свой тренер, украинский. Специалист, который является легендой клуба – Алексей Белик. Его команда U-19 хорошо выступала в юношеской Лиге УЕФА».

«Есть свой наставник, но Шахтер рассматривает иностранных тренеров, во многом ноунеймов. Развивать своих, наверное, непрестижно», – сказал Вацко.

Шахтер остановил выбор на Арде Туране, который получил контракт на два года.

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Шахтер Донецк Алексей Белик Арда Туран Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 5
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saltim
Да ну! Игра у молодежки Шахты - полное дерьмо, беготня и суета. Ни мысли ни рисунка.
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+3
Saltovka
Ну Лёха сыроват ещё на такую высокую должность
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+1
Boodya
Коли в Шахтаря був останній раз українець тренером?
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+1
zzg77
Це точно, і в бійку лізе першим, по скандалам краще за Луческу!!!
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0
Test
Як казав Белік:" Краще бути бомжом- чим "шахтерьом" !"
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0
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