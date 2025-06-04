Эксперт: «У Шахтера под рукой свой тренер, а они выбирают ноунеймов»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен, что Шахтер не рассматривал возможность назначения тренером бывшего игрока команды, а ныне наставника U-19 Алексея Белика.

«У Шахтера под рукой есть свой тренер, украинский. Специалист, который является легендой клуба – Алексей Белик. Его команда U-19 хорошо выступала в юношеской Лиге УЕФА».

«Есть свой наставник, но Шахтер рассматривает иностранных тренеров, во многом ноунеймов. Развивать своих, наверное, непрестижно», – сказал Вацко.

Шахтер остановил выбор на Арде Туране, который получил контракт на два года.