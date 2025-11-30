В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы

Даже если вы не слишком-то и следите за перипетиями в Национальной лиге U-19 (так с нынешнего сезона называется чемпионат Украины U-19), с высокой долей вероятности вы все равно слышали о довольно уникальном событии, случившемся в этом соревновании в текущем сезоне. В конце августа юниоры «Шахтера» разбили сверстников из «Карпат» со счетом 6:0, а все шесть мячей в составе «горняков» записал на свой счет 18-летний гамбийский центрфорвард Мохамаду Канте. Согласитесь, гекса-трик явление настолько нечастое даже на уровне чемпионата U-19 в нашем футболе, что совсем неудивительно, когда имя его автора оказалось в лентах новостей всех уважающих себя спортивных изданий страны.

Впрочем тогда, в августе, по поводу голеадорских способностей Канте еще существовали определенные сомнения (даже несмотря на дубль в ворота «Эпицентра» U-19, который африканец оформил двумя турами ранее) – а вдруг этот гекса-трик стал лишь счастливой случайностью, или планеты Солнечной системы в тот день сошлись именно так, как нужно было для голевых подвигов Мохамаду?

Сейчас, когда на календаре уже конец ноября, о Мохамаду Канте есть смысл и повод поговорить более предметно, так как гамбиец с запасом является лучшим бомбардиром Национальной лиги U-19, имея в активе 16 забитых мячей (лишь один – с пенальти) в 12 поединках, а после голевой феерии в ворота «Карпат» забивал также сверстникам из «Александрии», «Металлиста 1925», ЛНЗ, «Полесья», а в недавнем поединке против «Оболони» опять засветил свое имя на табло неприлично много раз – аж четырежды, заставив после игры главного тренера молодежной команды «горняков» Алексея Белика говорить, что Канте «превзошел ожидания».

Кто же такой Мохамаду Канте, чего он уже добился в украинском футболе и каковы его дальнейшие перспективы?

Начнем с того, что впервые о возможности перехода Мохамаду Канте в «Шахтер» стало известно еще в конце января 2024 года. Тогда Sport.ua первым в отечественном информационном пространстве, со ссылкой на осведомленные источники из Африки, сообщил своим читателям о том, что на тренировочный сбор молодежной команды «горняков» в Турции приедет гамбиец Канте, считающийся одним из наиболее многообещающих талантов своей страны.

На родине Канте выступал за команду «Вагаду», которая не играла в элитарном дивизионе чемпионата Гамбии, однако даже на таком уровне заставил говорить о себе скаутов многих африканских и европейских клубов. Дело в том, что играть на взрослом уровне за «Вагаду» Мохамаду начал еще в школьном возрасте, причем не просто играть, а и забивать.

Неудивительно, что уже через два года с момента начала выступлений за «Вагаду» Канте задумался над следующим шагом в карьере. И Мохамаду хотел не просто остаться в Гамбии или уехать в другой африканский клуб. Он стремился осуществить громадный карьерный рывок, перебравшись играть именно в Европу. Поэтому вариант с просмотром в «Шахтере» стал для гамбийца потрясающим шансом и возможностью проявить себя во всей красе.

Надо сказать, что «горнякам» Мохамаду понравился и они в скором времени решили оформить с талантливым африканцем полноценный контракт, однако тогда, в начале минувшего года, это сделать было невозможно, так как Канте было лишь 16. Впрочем, стороны согласовали все детали предстоящего перехода и руководство «Вагаду» поспешило проинформировать о готовящемся трансфере своего воспитанника в стан 15-кратного чемпиона Украины.

«Талантливый нападающий Мохамаду Канте присоединился к «Вагаду» в 2021 году и с тех пор защищал наши цвета в официальных турнирах. В сезоне 2023/24 Канте завершил кампанию в статусе нашего лучшего бомбардира во всех соревнованиях с 9 голами и 4 результативными передачами. Тем самым он сыграл решающую роль в нашем лучшем завершении сезона в лиге, что позволило «Вагаду» сохранить статус клуба второго дивизиона», – констатировал клуб Канте в официальном коммюнике.

Президент «Вагаду» Мухаммад Джагана был более конкретен по поводу будущего Канте: «Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с ФК «Шахтер» (Донецк) о переходе Мохамаду Канте, который официально присоединится к украинскому клубу в следующем году. Это важный шаг в карьере Мохамаду, и мы гордимся его достижениями. Я хочу поблагодарить тренерский штаб, игроков и болельщиков, которые внесли свой вклад в его развитие. Хотя нам будет не хватать его присутствия в команде, мы с нетерпением ждем его успеха на новом уровне».

В «Шахтере» Канте оказался летом нынешнего года, так как 18-летие отпраздновал лишь в апреле 2025-го. С ходу Мохамаду был отправлен в юношескую команду, где под руководством Алексея Белика и должен был начать демонстрировать прогресс и уровень, ради которого его рискнули пригласить в Украину.

В первом же туре Национальной лиги U-19 Канте, как уже отмечалось выше, забил дважды в ворота сверстников из «Эпицентра» (2:1), однако особо был отмечен Беликом по итогам следующего поединка – с «Вересом» (5:1), – в котором не забивал. Тогда наставник «Шахтера» U-19 сказал следующее: «Отдельно хочу выделить легионера Канте, который довольно универсален, удачно действует за спинами соперников и полезен на подборах, что дает нам большую гибкость в игре».

Сразу после этого случился тот самый гекса-трик, с которого начиналось наше повествование, а в дальнейшем Канте настолько быстро и хорошо влился в «Шахтер» U-19, что нынче представить эту команду без африканца на острие атаки просто невозможно.

Уже в середине сентября Мохамаду Канте получил возможность поработать на тренировках с первой командой «Шахтера». Тренерский штаб Арды Турана позвал гамбийца, чем, безусловно, добавил тому мотивации и сил прогрессировать в молодежке еще старательнее и стремительнее. Сам центрфорвард даже с гордостью разместил в Instagram фотографии со своей первой тренировочной сессией с основой «Шахтера», а также персонально – с главным тренером этой команды Ардой Тураном.

Не исключалось, что Канте и вовсе вскоре могут предоставить шанс дебютировать в первой команде «Шахтера», но Арда Туран и его ассистенты на этом этапе все-таки решили ограничиться таким поощрением за труды и голевые заслуги, как работа с главной командой на нескольких тренировках. И этот шаг является не только грамотным в аспекте воспитания молодых талантов и улучшения их мотивационных качеств, но и ярко иллюстрирует интерес Турана к делам в молодежной команде, откуда «Шахтер» в идеале и должен в первую очередь находить усиление и игроков основы на будущее.

В игровом плане Мохамаду Канте действительно выделяется в этом «Шахтере» U-19, даже несмотря на то, что в этой команде выступает хавбек Виктор Цуканов, который не только старше гамбийца на год, но еще и может похвастаться 9 официальными матчами, сыгранными за главную команду «Шахтера», а не просто обычными тренировками с ней.

Канте, если опираться на данные с официального сайта УПЛ, не обладает гренадерскими данными. Его рост составляет 183 сантиметра, а вес равен 84 килограммам. Во многом за счет этой своей «сбитости» Мохамед выглядит на фоне остальных партнеров по «Шахтеру» U-19 своего рода «дядькой», что, безусловно, дает ему преимущество и над соперниками.

Статистически в текущем розыгрыше Национальной лиги U-19 Канте не только является лучшим бомбардиром первенства, но также имеет больше всех ударов в дивизионе (53; у ближайшего преследователя в лице Даниила Денисенко из «Колоса» только 39), а еще –лучший суммарный показатель ожидаемых голов (причем также с огромным преимуществом – 14,85xG, в то время как у ближайшего преследователя Захария Захаркива из «Колоса» он равен 6,84xG) и наибольшее количество касания мяча в штрафной соперника (вновь-таки с большим преимуществом над ближайшим преследователем Александром Абрамчуком из «Карпат» – 80 против 58).

Выделяется также то, что Канте пока забивает даже больше, чем создает в теории через расчетную модель xG. В среднем в пересчете на 90 минут матча в активе Мохамаду 1,5 забитых мяча, а аналогичный показатель ожидаемых голов равен 1,4. Также обращает на себя внимание просто феноменальный показатель ударов в пересчете на 90 минут – 5, да еще и с пристойной точностью (57%)!

Из очевидных плюсов Канте нельзя не отметить и его вовлеченность в командую игру. Это не типичный форвард штрафной площадки, хотя там Мохамаду чувствует себя как рыба в воде. В «Шахтере» U-19 партнеры доверяют африканцу, что подтверждает довольно высокий как для центрфорварда, среднематчевый показатель полученных передач – 12,7. Также Канте активен на «втором этаже», хотя в целом эффективность единоборств ему еще есть куда подтягивать. Равно как стоит поработать и над работой с мячом, так как количество потерь все-таки довольно велико.

Любопытно, что к своим 18 годам Мохамаду Канте уже стал клиентом агентской компании, представляющей его интересы. Ей, как несложно догадаться, является ProStar Вадима Шаблия, которого гамбиец не устает хвалить и тегать в Instagram, делясь с подписчиками очередными успехами в своей пока еще не такой и насыщенной футбольной карьере.

Есть ли у Канте перспективы в первой команде «Шахтера»? Этот вопрос, учитывая текущие голеадорские заслуги Мохамаду, крайне интересен и актуален. Возможно, Арде Турану все-таки стоило бы уже выпустить африканца на замену в каком-то из матчей, где соперники так и не смогли навязать его команде существенной борьбы. Только за последний месяц таких в национальном чемпионате хватало – «Кудровка» (4:0), Полтава (7:1), «Оболонь» (6:0).

Но пока Арда Туран предпочитает лишь подпускать Канте к тренировкам со своей командой. Да и, откровенно говоря, конкурировать с такими же молодыми Кауаном Элиасом и Лукой Мейреллишем гамбийцу будет крайне непросто. И суть даже не в опыте или игровых качествах, а в том, что за бразильцев, которые являются для современного «Шахтера» одной из очевидных «титульных наций» при формировании состава наряду с украинцами, клуб заплатил большие деньги – 17 и 12 миллионов евро, соответственно. За Канте, очевидно, были уплачены не такие уж и большие отступные, а потому если африканец в конечном итоге не заиграет, то никто в «Шахтере» слишком не расстроиться.

Однако на текущем этапе побороться за роль номинального третьего центрфорварда у Мохамаду Канте есть все шансы, даже исходя из таких объективных показателей, как необходимость уже наконец избавиться от «стеклянного» Лассины Траоре, контракт которого истекает летом 2026-го.

Трудовое соглашение Канте с «Шахтером» действует до лета 2028 года. Африканец, безусловно, имеет неплохой пример в истории клуба в виде Джулиуса Агаховы, который в раннем возрасте, прибыв с этого же континента, сумел на несколько лет стать любимцем публики и ключевой фигурой в атаке «горняков», но… Тогдашние и нынешние реалии в «Шахтере» разнятся кардинально, и они не складываются в пользу Мохамаду. Все-таки в центре нападения у «Шахтера» за последние годы, помимо этнических бразильцев и украинцев, удалось проявить себя разве что аргентинцу Факундо Феррейре, да и то со второго захода в команду и при огромном содействии персонально со стороны Паулу Фонсеки.

Плюс нельзя не сбрасывать со счетов определенный скепсис, связанный с переходом с юношеского футбола во взрослый. Это на уровне U-19 Канте, как и Матвей Пономаренко из «Динамо», выделяется, а в регулярных дуэлях со взрослыми и мощными «дядьками» далеко не факт, что гамбиец не затеряется. Тот же Пономаренко, колотивший пачками голы за «Динамо» U-19, за первую команду клуба сумел забить лишь 2 раза в 20 официальных играх. Такая себе статистика, не правда ли?..

Не похоже, что серьезно относятся к Канте и в самой структуре «Шахтера». Например, прямо сейчас на официальном сайте клуба профиля форварда даже нет ни в составе первой команды (что, в принципе, логично), ни среди перечня нападающих «Шахтера» U-19. Возможно, это лишь личный «косяк» ответственного за работу сайта клуба, но как еще один любопытный факт, касающийся Канте напрямую, это стоит отмечать…

Скрин официального сайта ФК «Шахтер», на котором видно, что Канте нет среди членов команды U-19, за которую он блистает в текущем сезоне

В любом случае, к Мохамаду Канте стоит присмотреться получше. А скепсис… Его хватало и на момент перехода африканца даже в «Шахтер» U-19. Мол, какой-то гамбиец, кого вы вообще привезли? Но на уровне юниоров Канте сумел заставить критиков замолчать. Быть может, это со временем удастся сделать ему и во взрослом футболе?..