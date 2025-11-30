В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Поговорим о нетипичном для «горняков» 18-летнем легионере Мохамаду Канте из Гамбии
Даже если вы не слишком-то и следите за перипетиями в Национальной лиге U-19 (так с нынешнего сезона называется чемпионат Украины U-19), с высокой долей вероятности вы все равно слышали о довольно уникальном событии, случившемся в этом соревновании в текущем сезоне. В конце августа юниоры «Шахтера» разбили сверстников из «Карпат» со счетом 6:0, а все шесть мячей в составе «горняков» записал на свой счет 18-летний гамбийский центрфорвард Мохамаду Канте. Согласитесь, гекса-трик явление настолько нечастое даже на уровне чемпионата U-19 в нашем футболе, что совсем неудивительно, когда имя его автора оказалось в лентах новостей всех уважающих себя спортивных изданий страны.
Впрочем тогда, в августе, по поводу голеадорских способностей Канте еще существовали определенные сомнения (даже несмотря на дубль в ворота «Эпицентра» U-19, который африканец оформил двумя турами ранее) – а вдруг этот гекса-трик стал лишь счастливой случайностью, или планеты Солнечной системы в тот день сошлись именно так, как нужно было для голевых подвигов Мохамаду?
Сейчас, когда на календаре уже конец ноября, о Мохамаду Канте есть смысл и повод поговорить более предметно, так как гамбиец с запасом является лучшим бомбардиром Национальной лиги U-19, имея в активе 16 забитых мячей (лишь один – с пенальти) в 12 поединках, а после голевой феерии в ворота «Карпат» забивал также сверстникам из «Александрии», «Металлиста 1925», ЛНЗ, «Полесья», а в недавнем поединке против «Оболони» опять засветил свое имя на табло неприлично много раз – аж четырежды, заставив после игры главного тренера молодежной команды «горняков» Алексея Белика говорить, что Канте «превзошел ожидания».
Кто же такой Мохамаду Канте, чего он уже добился в украинском футболе и каковы его дальнейшие перспективы?
Начнем с того, что впервые о возможности перехода Мохамаду Канте в «Шахтер» стало известно еще в конце января 2024 года. Тогда Sport.ua первым в отечественном информационном пространстве, со ссылкой на осведомленные источники из Африки, сообщил своим читателям о том, что на тренировочный сбор молодежной команды «горняков» в Турции приедет гамбиец Канте, считающийся одним из наиболее многообещающих талантов своей страны.
На родине Канте выступал за команду «Вагаду», которая не играла в элитарном дивизионе чемпионата Гамбии, однако даже на таком уровне заставил говорить о себе скаутов многих африканских и европейских клубов. Дело в том, что играть на взрослом уровне за «Вагаду» Мохамаду начал еще в школьном возрасте, причем не просто играть, а и забивать.
Неудивительно, что уже через два года с момента начала выступлений за «Вагаду» Канте задумался над следующим шагом в карьере. И Мохамаду хотел не просто остаться в Гамбии или уехать в другой африканский клуб. Он стремился осуществить громадный карьерный рывок, перебравшись играть именно в Европу. Поэтому вариант с просмотром в «Шахтере» стал для гамбийца потрясающим шансом и возможностью проявить себя во всей красе.
Надо сказать, что «горнякам» Мохамаду понравился и они в скором времени решили оформить с талантливым африканцем полноценный контракт, однако тогда, в начале минувшего года, это сделать было невозможно, так как Канте было лишь 16. Впрочем, стороны согласовали все детали предстоящего перехода и руководство «Вагаду» поспешило проинформировать о готовящемся трансфере своего воспитанника в стан 15-кратного чемпиона Украины.
«Талантливый нападающий Мохамаду Канте присоединился к «Вагаду» в 2021 году и с тех пор защищал наши цвета в официальных турнирах. В сезоне 2023/24 Канте завершил кампанию в статусе нашего лучшего бомбардира во всех соревнованиях с 9 голами и 4 результативными передачами. Тем самым он сыграл решающую роль в нашем лучшем завершении сезона в лиге, что позволило «Вагаду» сохранить статус клуба второго дивизиона», – констатировал клуб Канте в официальном коммюнике.
Президент «Вагаду» Мухаммад Джагана был более конкретен по поводу будущего Канте: «Я рад сообщить, что мы достигли соглашения с ФК «Шахтер» (Донецк) о переходе Мохамаду Канте, который официально присоединится к украинскому клубу в следующем году. Это важный шаг в карьере Мохамаду, и мы гордимся его достижениями. Я хочу поблагодарить тренерский штаб, игроков и болельщиков, которые внесли свой вклад в его развитие. Хотя нам будет не хватать его присутствия в команде, мы с нетерпением ждем его успеха на новом уровне».
В «Шахтере» Канте оказался летом нынешнего года, так как 18-летие отпраздновал лишь в апреле 2025-го. С ходу Мохамаду был отправлен в юношескую команду, где под руководством Алексея Белика и должен был начать демонстрировать прогресс и уровень, ради которого его рискнули пригласить в Украину.
В первом же туре Национальной лиги U-19 Канте, как уже отмечалось выше, забил дважды в ворота сверстников из «Эпицентра» (2:1), однако особо был отмечен Беликом по итогам следующего поединка – с «Вересом» (5:1), – в котором не забивал. Тогда наставник «Шахтера» U-19 сказал следующее: «Отдельно хочу выделить легионера Канте, который довольно универсален, удачно действует за спинами соперников и полезен на подборах, что дает нам большую гибкость в игре».
Сразу после этого случился тот самый гекса-трик, с которого начиналось наше повествование, а в дальнейшем Канте настолько быстро и хорошо влился в «Шахтер» U-19, что нынче представить эту команду без африканца на острие атаки просто невозможно.
Уже в середине сентября Мохамаду Канте получил возможность поработать на тренировках с первой командой «Шахтера». Тренерский штаб Арды Турана позвал гамбийца, чем, безусловно, добавил тому мотивации и сил прогрессировать в молодежке еще старательнее и стремительнее. Сам центрфорвард даже с гордостью разместил в Instagram фотографии со своей первой тренировочной сессией с основой «Шахтера», а также персонально – с главным тренером этой команды Ардой Тураном.
Не исключалось, что Канте и вовсе вскоре могут предоставить шанс дебютировать в первой команде «Шахтера», но Арда Туран и его ассистенты на этом этапе все-таки решили ограничиться таким поощрением за труды и голевые заслуги, как работа с главной командой на нескольких тренировках. И этот шаг является не только грамотным в аспекте воспитания молодых талантов и улучшения их мотивационных качеств, но и ярко иллюстрирует интерес Турана к делам в молодежной команде, откуда «Шахтер» в идеале и должен в первую очередь находить усиление и игроков основы на будущее.
В игровом плане Мохамаду Канте действительно выделяется в этом «Шахтере» U-19, даже несмотря на то, что в этой команде выступает хавбек Виктор Цуканов, который не только старше гамбийца на год, но еще и может похвастаться 9 официальными матчами, сыгранными за главную команду «Шахтера», а не просто обычными тренировками с ней.
Канте, если опираться на данные с официального сайта УПЛ, не обладает гренадерскими данными. Его рост составляет 183 сантиметра, а вес равен 84 килограммам. Во многом за счет этой своей «сбитости» Мохамед выглядит на фоне остальных партнеров по «Шахтеру» U-19 своего рода «дядькой», что, безусловно, дает ему преимущество и над соперниками.
Статистически в текущем розыгрыше Национальной лиги U-19 Канте не только является лучшим бомбардиром первенства, но также имеет больше всех ударов в дивизионе (53; у ближайшего преследователя в лице Даниила Денисенко из «Колоса» только 39), а еще –лучший суммарный показатель ожидаемых голов (причем также с огромным преимуществом – 14,85xG, в то время как у ближайшего преследователя Захария Захаркива из «Колоса» он равен 6,84xG) и наибольшее количество касания мяча в штрафной соперника (вновь-таки с большим преимуществом над ближайшим преследователем Александром Абрамчуком из «Карпат» – 80 против 58).
Выделяется также то, что Канте пока забивает даже больше, чем создает в теории через расчетную модель xG. В среднем в пересчете на 90 минут матча в активе Мохамаду 1,5 забитых мяча, а аналогичный показатель ожидаемых голов равен 1,4. Также обращает на себя внимание просто феноменальный показатель ударов в пересчете на 90 минут – 5, да еще и с пристойной точностью (57%)!
Из очевидных плюсов Канте нельзя не отметить и его вовлеченность в командую игру. Это не типичный форвард штрафной площадки, хотя там Мохамаду чувствует себя как рыба в воде. В «Шахтере» U-19 партнеры доверяют африканцу, что подтверждает довольно высокий как для центрфорварда, среднематчевый показатель полученных передач – 12,7. Также Канте активен на «втором этаже», хотя в целом эффективность единоборств ему еще есть куда подтягивать. Равно как стоит поработать и над работой с мячом, так как количество потерь все-таки довольно велико.
Любопытно, что к своим 18 годам Мохамаду Канте уже стал клиентом агентской компании, представляющей его интересы. Ей, как несложно догадаться, является ProStar Вадима Шаблия, которого гамбиец не устает хвалить и тегать в Instagram, делясь с подписчиками очередными успехами в своей пока еще не такой и насыщенной футбольной карьере.
Есть ли у Канте перспективы в первой команде «Шахтера»? Этот вопрос, учитывая текущие голеадорские заслуги Мохамаду, крайне интересен и актуален. Возможно, Арде Турану все-таки стоило бы уже выпустить африканца на замену в каком-то из матчей, где соперники так и не смогли навязать его команде существенной борьбы. Только за последний месяц таких в национальном чемпионате хватало – «Кудровка» (4:0), Полтава (7:1), «Оболонь» (6:0).
Но пока Арда Туран предпочитает лишь подпускать Канте к тренировкам со своей командой. Да и, откровенно говоря, конкурировать с такими же молодыми Кауаном Элиасом и Лукой Мейреллишем гамбийцу будет крайне непросто. И суть даже не в опыте или игровых качествах, а в том, что за бразильцев, которые являются для современного «Шахтера» одной из очевидных «титульных наций» при формировании состава наряду с украинцами, клуб заплатил большие деньги – 17 и 12 миллионов евро, соответственно. За Канте, очевидно, были уплачены не такие уж и большие отступные, а потому если африканец в конечном итоге не заиграет, то никто в «Шахтере» слишком не расстроиться.
Однако на текущем этапе побороться за роль номинального третьего центрфорварда у Мохамаду Канте есть все шансы, даже исходя из таких объективных показателей, как необходимость уже наконец избавиться от «стеклянного» Лассины Траоре, контракт которого истекает летом 2026-го.
Трудовое соглашение Канте с «Шахтером» действует до лета 2028 года. Африканец, безусловно, имеет неплохой пример в истории клуба в виде Джулиуса Агаховы, который в раннем возрасте, прибыв с этого же континента, сумел на несколько лет стать любимцем публики и ключевой фигурой в атаке «горняков», но… Тогдашние и нынешние реалии в «Шахтере» разнятся кардинально, и они не складываются в пользу Мохамаду. Все-таки в центре нападения у «Шахтера» за последние годы, помимо этнических бразильцев и украинцев, удалось проявить себя разве что аргентинцу Факундо Феррейре, да и то со второго захода в команду и при огромном содействии персонально со стороны Паулу Фонсеки.
Плюс нельзя не сбрасывать со счетов определенный скепсис, связанный с переходом с юношеского футбола во взрослый. Это на уровне U-19 Канте, как и Матвей Пономаренко из «Динамо», выделяется, а в регулярных дуэлях со взрослыми и мощными «дядьками» далеко не факт, что гамбиец не затеряется. Тот же Пономаренко, колотивший пачками голы за «Динамо» U-19, за первую команду клуба сумел забить лишь 2 раза в 20 официальных играх. Такая себе статистика, не правда ли?..
Не похоже, что серьезно относятся к Канте и в самой структуре «Шахтера». Например, прямо сейчас на официальном сайте клуба профиля форварда даже нет ни в составе первой команды (что, в принципе, логично), ни среди перечня нападающих «Шахтера» U-19. Возможно, это лишь личный «косяк» ответственного за работу сайта клуба, но как еще один любопытный факт, касающийся Канте напрямую, это стоит отмечать…
В любом случае, к Мохамаду Канте стоит присмотреться получше. А скепсис… Его хватало и на момент перехода африканца даже в «Шахтер» U-19. Мол, какой-то гамбиец, кого вы вообще привезли? Но на уровне юниоров Канте сумел заставить критиков замолчать. Быть может, это со временем удастся сделать ему и во взрослом футболе?..
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Леус побывала на матче ПСЖ
В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа