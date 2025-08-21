Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как перспективный форвард Шахтера забил 6 голов в одном матче
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 17:30 | Обновлено 21 августа 2025, 18:40
ВИДЕО. Как перспективный форвард Шахтера забил 6 голов в одном матче

Канте выдал феерию в матче U-19

ФК Шахтер. Мохамаду Канте

Матч юношеского чемпионата Украины завершился победой Шахтера U-19 над Карпатами U-19 со счетом 6:0, а все голы забил перспективный форвард Мохамаду Канте.

У 18-летнего игрока уже 8 голов в трех встречах юношеского чемпионата Украины.

Можно ожидать, что с такой результативностью и очередными травмами Лассины Траоре и Эгиналду наставник Арда Туран может привлечь игрока к первой команде.

Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
