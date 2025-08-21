ВИДЕО. Как перспективный форвард Шахтера забил 6 голов в одном матче
Канте выдал феерию в матче U-19
Матч юношеского чемпионата Украины завершился победой Шахтера U-19 над Карпатами U-19 со счетом 6:0, а все голы забил перспективный форвард Мохамаду Канте.
У 18-летнего игрока уже 8 голов в трех встречах юношеского чемпионата Украины.
Можно ожидать, что с такой результативностью и очередными травмами Лассины Траоре и Эгиналду наставник Арда Туран может привлечь игрока к первой команде.
🎩 ШОУ КАНТЕ! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2025
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 18-річний нападник оформив гекса-трик у матчі з «Карпатами» U19 ⚔️#Shakhtar #КарпатиШахтар pic.twitter.com/jkQuEU5VZZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч между аргентинским «Индепендьенте» и чилийским «Универсидад де Чили» отменен
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву