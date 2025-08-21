ВИДЕО. Как перспективный форвард Шахтера забил 6 голов в одном матче

Матч юношеского чемпионата Украины завершился победой Шахтера U-19 над Карпатами U-19 со счетом 6:0, а все голы забил перспективный форвард Мохамаду Канте.

У 18-летнего игрока уже 8 голов в трех встречах юношеского чемпионата Украины.

Можно ожидать, что с такой результативностью и очередными травмами Лассины Траоре и Эгиналду наставник Арда Туран может привлечь игрока к первой команде.