Шанс от Турана. Молодой форвард тренируется с Шахтером

Шахтер готовится к возобновлению чемпионата Украины и матчу с Металлистом 1925, а с первой командой пока работает ряд молодых игроков.

Сообщается, что Арда Туран наблюдает за прогрессом Дениса Сметаны, Василия Бундаша и Мохамаду Канте.

Форвард Канте отметился на старте нынешнего сезона, забив девять голов в четырех матчах юношеского чемпионата U-19. У хавбека Бундаша три точных удара.

Ранее не исключалось, что Канте может получить свой шанс и попасть в заявку на матч УПЛ, учитывая многочисленные травмы игроков атаки Шахтера.

Тренировка длилась около 75 минут и состояла из разминки, отработки короткого и среднего пояса, упражнений на держание мяча и игрового турнира.

Сегодня у «оранжево-черных» запланирована вечерняя тренировка, а в ближайшее время к команде присоединятся игроки, защищавшие цвета своих сборных.

Матч 5-го тура УПЛ Металлист 1925 – Шахтер состоится 13 сентября на Центральном городском стадионе Полесье в Житомире. Начало в 18.00.