Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Шахтера про молодого форварда: «Снова превзошел все ожидания»
Чемпионат Украины
21 ноября 2025, 17:34 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:40
163
0

Тренер Шахтера про молодого форварда: «Снова превзошел все ожидания»

Белик хвалит игру Канте

ФК Шахтер

Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик оценил игру молодого форварда Мохамаду Канте, который в матче юношеского чемпионата Украины забил 4 гола.

Всего в сезоне у Канте уже 16 голов.

– Мохамаду Канте снова демонстрирует высокую результативность, ему удалось отличиться четырьмя забитыми мячами. Насколько ощутим его прогресс с начала сезона?
– Канте, безусловно, талантливый исполнитель, но ему есть над чем работать. Конечно, он результативный футболист, и нужно учитывать, что он адаптируется не только к нашему футболу, но и к стране, нагрузкам и требованиям. Что касается результативности, то у него было достаточно моментов в матчах с «Кудровкой» U19 и «Полтавой» U19, но во время разговора я отмечал, чтобы он оставался спокойным, что вскоре забьет свои голы. Главное, моменты создаются, и сегодня Канте превзошел ожидания и забил четыре гола.

Алексей Белик Мохамаду Канте Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
