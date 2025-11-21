Тренер Шахтера про молодого форварда: «Снова превзошел все ожидания»

Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик оценил игру молодого форварда Мохамаду Канте, который в матче юношеского чемпионата Украины забил 4 гола.

Всего в сезоне у Канте уже 16 голов.

– Мохамаду Канте снова демонстрирует высокую результативность, ему удалось отличиться четырьмя забитыми мячами. Насколько ощутим его прогресс с начала сезона?

– Канте, безусловно, талантливый исполнитель, но ему есть над чем работать. Конечно, он результативный футболист, и нужно учитывать, что он адаптируется не только к нашему футболу, но и к стране, нагрузкам и требованиям. Что касается результативности, то у него было достаточно моментов в матчах с «Кудровкой» U19 и «Полтавой» U19, но во время разговора я отмечал, чтобы он оставался спокойным, что вскоре забьет свои голы. Главное, моменты создаются, и сегодня Канте превзошел ожидания и забил четыре гола.