Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Майкон подтвердил, что уходит из Шахтера в Атлетико Минейро
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 11:05 |
112
0

ВИДЕО. Майкон подтвердил, что уходит из Шахтера в Атлетико Минейро

Футболист выбирал между «Атлетико Минейро» и «Коринтиансом»

09 января 2026, 11:05 |
112
0
ВИДЕО. Майкон подтвердил, что уходит из Шахтера в Атлетико Минейро
x.com/teusguimar. Майкон

28-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, у которого 1 января истекло очередное арендное соглашение с «Коринтиансом», навсегда покидает украинский клуб, согласовав полноценный переход в «Атлетико Минейро».

Накануне футболист прибыл в Белу-Оризонти для прохождения медосмотра и подписания контракта с «петушками», пообщавшись прямо в аэропорту с представителями СМИ.

«Я считаю, что проект «Атлетико Минейро» очень привлекателен для нас, игроков. Я рад быть здесь, и теперь пора пройти обследование, чтобы как можно скорее начать работать. Я очень хорош в психологическом плане, это у меня есть. Я хорошо пасую, хорошо контролирую игру, помогаю в опеке. Я буду делать то, что нужно тренеру, но думаю, что именно психологический аспект выделяет меня».

«Что касается моей физической формы, то я чувствую себя очень хорошо. Я закончил прошлый сезон, играя хорошо. Я начал прошлый год с травмой передней крестообразной связки, что, как все знают, сложно, но я сыграл достаточно много матчей. Конечно, мне нужно вернуться в форму, я возвращаюсь из отпуска, но я в порядке, я чувствую себя готовым. Мне нечего сказать о своей физической форме, я готов к сезону в составе «Атлетико Минейро», – заявил Майкон.

Ранее сообщалось, что Майкон подпишет трехлетний контракт с «Атлетико Минейро». «Петушкам» хавбек достанется бесплатно, однако «Шахтер» сохранит за собой 50% экономических прав на футболиста, а также может получить некоторые другие дополнительные бонусы от бразильского клуба.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити оформил трансфер топ-вингера из другого клуба АПЛ
«Пришлось учесть все аспекты». Майкон рассказал о трансфере из Шахтера
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Майкон де Андраде Барберан Шахтер Донецк Коринтианс Атлетико Минейро трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Футбол | 09 января 2026, 06:02 4
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну

Лужный рассказал о взглядах Семина

Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09 января 2026, 08:33 4
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения

Киевляне больше не будут работать с компанией «Добробут»

Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Футбол | 09.01.2026, 09:26
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Артем Беседин: «Не вижу смысла комментировать слухи»
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Футбол | 09.01.2026, 07:02
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Суркис не желает отдавать игрока в аренду и хочет избавиться от него
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Биатлон | 08.01.2026, 16:31
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
Топ-результат Мандзына. Прошел мужской спринт на 4-м этапе Кубка мира
08.01.2026, 13:50 1
Биатлон
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 53
Бокс
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 5
Футбол
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
Во Франции оправдали защитника ПСЖ Илью Забарного
07.01.2026, 22:16 3
Футбол
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
Новый тренер Челси Росеньор принял решение о будущем Мудрика
07.01.2026, 08:20 17
Футбол
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
07.01.2026, 13:09
Биатлон
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
07.01.2026, 08:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем