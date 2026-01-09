ВИДЕО. Майкон подтвердил, что уходит из Шахтера в Атлетико Минейро

28-летний центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, у которого 1 января истекло очередное арендное соглашение с «Коринтиансом», навсегда покидает украинский клуб, согласовав полноценный переход в «Атлетико Минейро».

Накануне футболист прибыл в Белу-Оризонти для прохождения медосмотра и подписания контракта с «петушками», пообщавшись прямо в аэропорту с представителями СМИ.

«Я считаю, что проект «Атлетико Минейро» очень привлекателен для нас, игроков. Я рад быть здесь, и теперь пора пройти обследование, чтобы как можно скорее начать работать. Я очень хорош в психологическом плане, это у меня есть. Я хорошо пасую, хорошо контролирую игру, помогаю в опеке. Я буду делать то, что нужно тренеру, но думаю, что именно психологический аспект выделяет меня».

«Что касается моей физической формы, то я чувствую себя очень хорошо. Я закончил прошлый сезон, играя хорошо. Я начал прошлый год с травмой передней крестообразной связки, что, как все знают, сложно, но я сыграл достаточно много матчей. Конечно, мне нужно вернуться в форму, я возвращаюсь из отпуска, но я в порядке, я чувствую себя готовым. Мне нечего сказать о своей физической форме, я готов к сезону в составе «Атлетико Минейро», – заявил Майкон.

Ранее сообщалось, что Майкон подпишет трехлетний контракт с «Атлетико Минейро». «Петушкам» хавбек достанется бесплатно, однако «Шахтер» сохранит за собой 50% экономических прав на футболиста, а также может получить некоторые другие дополнительные бонусы от бразильского клуба.