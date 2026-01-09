Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Пришлось учесть все аспекты». Майкон рассказал о трансфере из Шахтера
Бразилия
09 января 2026, 10:55
«Пришлось учесть все аспекты». Майкон рассказал о трансфере из Шахтера

Бразильский хавбек продолжит свою карьеру в «Атлетико» Минейро

«Пришлось учесть все аспекты». Майкон рассказал о трансфере из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Бразильский хавбек Майкон прокомментировал свой переход из донецкого «Шахтера» в «Атлетико» Минейро:

«Проект «Атлетико» очень привлекателен для игроков, нам он очень нравится. Это были трехсторонние переговоры: были «Атлетико» и «Коринтианс», но также в них принимал участие «Шахтер». Нам пришлось учесть все аспекты. Я рад быть здесь».

Майкон провел несколько сезонов на правах аренды в «Коринтиансе», бразильский клуб, по информации СМИ, се еще имеет задолженности перед грандом Украинской Премьер-лиги по этим арендным соглашениям.

