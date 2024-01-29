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  4. На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 21:54 |
2135
6

На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте

18-летний африканец хочет попробовать закрепиться в Европе

29 января 2024, 21:54 |
2135
6
На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
thenerveafrica.com

18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте, выступающий на родине за «Вагаду», отправился в Европу, чтобы провести недельный просмотр в «Шахтере», который ныне проводит тренировочный сбор в Турции.

Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. В недавно проведенных восьми официальных поединках за первую команду «Вагаду» нападающий отличился четырьмя забитыми мячами, чем обратил на себя внимание многих скаутов.

Благодаря своим успешным выступлениям Канте получит возможность проявить себя в «Шахтере» и надеется остаться в Европе, подписав профессиональный контракт с «горняками».

Что правда, источник не раскрывает данных о том, будет ли Мухаммед Канте работать с первой командой «горняков», либо же пройдет просмотр в молодежке, которая ныне также тренируется в Турции.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна привез на сборы молодежной команды клуба 14-летнего хорватского форварда «Неретвы» Ноа Тадича.

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Источник The Nerve Africa
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Комментарии 6
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Burevestnik
будет играть в первом составе - африканцы в основном физически сильные спортсмены.
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+2
Gold Stoned
Помісь Салаха і Нголо?
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+2
Лига конференций без динамо
Может быть топчиком нужно подписывать 
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+1
Alexander Киев
Досить цікаво було би, якщо дійсно підпишуть. На перспективу топ.
Доречі, про суркісню.. якщо каже про легіонерів, що не поїдуть в Україну, тому що війна, то чому би дешевих африканців не підписати? Були же у свій час достатньо відомі і хороші гравці, Мбокані, Бангура, Юсуф, Браун Ідеє, Бадр ель Кадурі. Любий із цих гравці наразі був би в рази сильніший на своїх позиціях, ні ж гравці нинішнього складу ФК Гівн-Опзж 
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0
New Zealander
Супер. Двух уже подписали и если собрать все новости то еще потенциально могут подписать трех или четырех игроков.
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0
romanchik.8409
Так и Суркиса подписали....Скаутом..
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-1
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