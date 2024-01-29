На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте
18-летний африканец хочет попробовать закрепиться в Европе
18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте, выступающий на родине за «Вагаду», отправился в Европу, чтобы провести недельный просмотр в «Шахтере», который ныне проводит тренировочный сбор в Турции.
Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. В недавно проведенных восьми официальных поединках за первую команду «Вагаду» нападающий отличился четырьмя забитыми мячами, чем обратил на себя внимание многих скаутов.
Благодаря своим успешным выступлениям Канте получит возможность проявить себя в «Шахтере» и надеется остаться в Европе, подписав профессиональный контракт с «горняками».
Что правда, источник не раскрывает данных о том, будет ли Мухаммед Канте работать с первой командой «горняков», либо же пройдет просмотр в молодежке, которая ныне также тренируется в Турции.
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна привез на сборы молодежной команды клуба 14-летнего хорватского форварда «Неретвы» Ноа Тадича.
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Доречі, про суркісню.. якщо каже про легіонерів, що не поїдуть в Україну, тому що війна, то чому би дешевих африканців не підписати? Були же у свій час достатньо відомі і хороші гравці, Мбокані, Бангура, Юсуф, Браун Ідеє, Бадр ель Кадурі. Любий із цих гравці наразі був би в рази сильніший на своїх позиціях, ні ж гравці нинішнього складу ФК Гівн-Опзж