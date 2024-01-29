На просмотр в Шахтер едет гамбийский вундеркинд Мухаммед Канте

18-летний гамбийский нападающий Мухаммед Канте, выступающий на родине за «Вагаду», отправился в Европу, чтобы провести недельный просмотр в «Шахтере», который ныне проводит тренировочный сбор в Турции.

Канте называют одним из наиболее многообещающих молодых талантов Гамбии. В недавно проведенных восьми официальных поединках за первую команду «Вагаду» нападающий отличился четырьмя забитыми мячами, чем обратил на себя внимание многих скаутов.

Благодаря своим успешным выступлениям Канте получит возможность проявить себя в «Шахтере» и надеется остаться в Европе, подписав профессиональный контракт с «горняками».

Что правда, источник не раскрывает данных о том, будет ли Мухаммед Канте работать с первой командой «горняков», либо же пройдет просмотр в молодежке, которая ныне также тренируется в Турции.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна привез на сборы молодежной команды клуба 14-летнего хорватского форварда «Неретвы» Ноа Тадича.