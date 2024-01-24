Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна пригласил 14-летнего нападающего «Неретвы» – клуба, в котором начинал карьеру он сам – Ноа Тадича принять участие в сборах в Турции вместе с юношеской командой донецкого клуба.

Ноа Тадича считают невероятным талантом в академии «Неретвы», и переманить его уже пробовал один из грандов хорватского футбола.

Тадич сейчас тренируется с «Шахтером» U-19 в Турции и даже успел принять участие в недавнем спарринге молодых «горняков» против сборной Иордании U-19. Тот поединок украинцы проиграли со счетом 1:2, а Тадич объявился в стане «оранжево-черных» на замену на 80-й минуте, что отражено в отчете о матче на официальном сайте «Шахтера».

В «Неретве» также подтвердили, что в настоящий момент Тадич находится на сборах в Турции с «Шахтером», однако подчеркнули, что футболист вскоре должен будет вернуться в расположение их клуба.

«Мы можем подтвердить, что наш талантливый футболист Ноа Тадич в настоящее время находится в Турции в донецком «Шахтере», но также и то, что Ноа Тадич остается футболистом нашего клуба, которому он поможет достичь поставленной цели – попасть в элитную лигу хорватского футбола», – сообщили в «Неретве».