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  4. Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Украина. Премьер лига
24 января 2024, 14:27 |
4197
0

Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы

Ноа Тадич пробует силы в юношеской команде «горняков»

24 января 2024, 14:27 |
4197
0
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
hercegovina.info. Ноа Тадич

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна пригласил 14-летнего нападающего «Неретвы» – клуба, в котором начинал карьеру он сам – Ноа Тадича принять участие в сборах в Турции вместе с юношеской командой донецкого клуба.

Ноа Тадича считают невероятным талантом в академии «Неретвы», и переманить его уже пробовал один из грандов хорватского футбола.

Тадич сейчас тренируется с «Шахтером» U-19 в Турции и даже успел принять участие в недавнем спарринге молодых «горняков» против сборной Иордании U-19. Тот поединок украинцы проиграли со счетом 1:2, а Тадич объявился в стане «оранжево-черных» на замену на 80-й минуте, что отражено в отчете о матче на официальном сайте «Шахтера».

В «Неретве» также подтвердили, что в настоящий момент Тадич находится на сборах в Турции с «Шахтером», однако подчеркнули, что футболист вскоре должен будет вернуться в расположение их клуба.

«Мы можем подтвердить, что наш талантливый футболист Ноа Тадич в настоящее время находится в Турции в донецком «Шахтере», но также и то, что Ноа Тадич остается футболистом нашего клуба, которому он поможет достичь поставленной цели – попасть в элитную лигу хорватского футбола», – сообщили в «Неретве».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 учебно-тренировочные сборы
Источник Hercegovina.info
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