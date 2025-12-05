Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Эпицентр определился с зимним сбором

Подоляне рассчитывают и на группу новичков

Эпицентр определился с зимним сбором
ФК Эпицентр.

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Эпицентра» по возвращении из отпуска возобновят тренировочный процесс 11 января, на 20 января запланирован вылет в Турцию, где подопечные Сергея Нагорняка проведут почти месяц и вернутся домой перед календарным поединком 17 тура УПЛ - с ЛНЗ (базовая дата - 21 февраля).

По имеющейся информации, подоляне сыграют в Турции 6-7 контрольных матчей. В настоящее время ведутся переговоры с группой потенциальных новичков и их представителями и есть основания надеяться, что 5-6 из них продолжат карьеру в «Эпицентре».

Пока в активе футболистов «Эпицентра» 11 очков и они на 14 месте в чемпионате.

Эпицентр Каменец-Подольский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
