Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 декабря 2025, 23:41 |
Тренер Эпицентра: «Динамо большие деньги заплатило за него, но...»

Сергей Нагорняк прокомментировал игру форварда Владислава Супряги

Тренер Эпицентра: «Динамо большие деньги заплатило за него, но...»
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк прокомментировал игру форварда Владислава Супряги, контракт которого принадлежит киевскому «Динамо». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 11 матчей и забил один гол.

«Давайте о Супряге. Это человек, который пять лет просто находился в какой-то прострации, большие ожидания от него были. На чемпионате мира U-20 в финале два гола забил. «Динамо» Киев большие деньги заплатило, но что-то не пошло. Когда Влад забил «Кривбассу», на следующий день, хоть мы и проиграли, он был самым счастливым человеком.

Он пришел с гипсом, я ему говорю: «У тебя состояние было – тебя просто бросили в воду, тебе тяжесть бросили и ты просто утонул». И тут, говорю, своей работой немного подрезаешь вес, чтобы поднимался вверх. Мы очень хотим, чтобы он помог нам, а мы ему.

Его отношением я доволен. В игре против «Полесья» Влад пробежал 12,5 км. Однако не могут психологические проблемы раз и исчезнуть. Давление на него все равно идет, от него ожидают голов.

Я ему говорю: «Ты работай». И голы пройдут. Но у него есть еще неуверенность. Мне бы действительно хотелось голов от него больше. Но он работает, вопросов нет», – рассказал Нагорняк.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Динамо Киев Сергей Нагорняк Владислав Супряга аренда игрока
Николай Тытюк Источник: YouTube
Alexander Киев
І купило Диряво його за 6,5 млн 🤣 навіть Болонья давала 15, про що сам гравець повідомив, але Суркісня сказала 25! 🤣 наразі, на трансфермаркеті 400 тис ціна зірки 😉
Ответить
0
Spaceman
Ще б тренера нормального в Епіцентр..
Ответить
-1
