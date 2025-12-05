5 декабря, в рамках французской Лиги 1, свой матч проведут Брест – Монако. Игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Брест

В позапрошлом сезоне Брест был на слуху, стал третьим во Франции и попал в Лигу чемпионов, где сыграл достойно, сумев попасть в плей-офф. Сейчас клуб вернулся к роли середняка, занимая 11-ю строчку в чемпионате. Еврокубки клубу не светят, так как отставание от первой шестерки составляет восемь баллов.

В последнем туре команда одержала волевую и неожиданную выездную победу над Страсбургом со счетом 2:1, данный выигрыш стал вторым подряд в чемпионате. Хоть Брест закрепился в середине турнирной таблицы, стоит помнить, что отрыв от опасной зоны составляет пять очков. Из-за травмы не сыграет Маецкий, под вопросом Бурго и Зогбе.

Монако

В этом сезоне монегаски не могут похвастаться стабильностью, так как идут только седьмыми в чемпионате, отставание от топ-3 составляет шесть баллов. Команда в последнем туре сумела обыграть сам ПСЖ – 1:0, результат неожиданный, учитывая, что перед тем была серия из трех поражений в Лиге 1.

Прибавляет нагрузки и Лига чемпионов, там клуб находится в зоне плей-офф, но балансирует на грани, так как занимает 23 строчку, а дальше пройдут 24 команды. Есть ощущение, что монегаскам сложно везде успеть, одна из причин кадровые потери. Не сыграют в этом матче из-за дисквалификации Керер и Закария, травмировани Балогун, ДаерМависса Элеби и Фати. Пытается реанимировать карьеру в клубе Поль Погба, пока он выходил дважды на поле, в концовках матчей.

Личные встречи

В очных противостояниях чаще выигрывают монегаски, редко матчи команд завершаются вничью. Соперники в прошлом сезоне обменялись домашними победами – Монако выиграл 3:2, на что Брест ответил 2:1.

Прогноз

Ожидаю напряженного матча, в котором может быть зафиксирован любой исход. Монако небольшой фаворит, но Брест играет на своем поле, а у гостей много кадровых потерь и важные еврокубковые матчи на носу. Многое в таком матче будет зависеть от реализации моментов, я считаю перспективной здесь ставку на обмен забитыми мячами, за 1,51, коэффициент невысокий, но выглядит надежно.