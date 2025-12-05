Тренер клуба УПЛ: «Пусть не обижаются мои подопечные, но...»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 18:56 |
Василий Баранов высказался о предстоящем матче с «Динамо»

ФК Кудровка. Василий Баранов

Тренер «Кудровки» Василий Баранов в эксклюзивном интервью для Sport.ua прокомментировал предстоящий матч его команды с «Динамо» в рамках УПЛ:

– Действительно, каким бы ни был кризис у «Динамо», но сегодня вряд ли кто-то поставит на «Кудровку». Это может сыграть вам на руку?
– Если говорить откровенно, то мастерство футболистов «Динамо» никуда не исчезло. Пусть не обижаются мои подопечные, но оно у соперника на порядок выше. Поэтому будем искать другие пути, как добиться положительного результата. Многое, также будет зависеть от настроя на игру.

Будет теория, мы все ребятам расскажем и покажем. Понятно, что у «Динамо» сменился тренер, наверняка будут внесены коррективы, поэтому предугадать решения нового наставника непросто. Хотя я, примерно, понимаю, в какой футбол любит играть Игорь Костюк, поскольку мы не раз встречались на уровне команд U-19. Сейчас у него качественные футболисты, но насколько ему удастся изменить игру команды, сказать сложно. Однако и мы попытаемся удивить противника.

Поединок между «Кудровкой» и «Динамо» состоится 6 декабря в 18:00 по Киеву.

Василий Баранов Динамо Киев Кудровка Кудровка - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
