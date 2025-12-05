Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Форвард уверен в себе
Форвард Реала Килиан Мбаппе после своего дубля в ворота Атлетика Бильбао в матче Ла Лиги и победы команды со счетом 2:1 в своих соцсетях выставил с уверенным заявлением.
Игрок написал: «Это мой Реал Мадрид».
Многие партнеры по команде, включая вратаря Тибо Куртуа, в интервью после матча назвали Мбаппе лидером Реала и лучшим форвардом мира.
Мбаппе в нынешнем календарном году забил за мадридскую команду 55 голов. Больше в истории клуба было только у Криштиану Роналду – 59 мячей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»
Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола