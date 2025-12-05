Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Испания
05 декабря 2025, 18:40 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:00
507
0

Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»

Форвард уверен в себе

05 декабря 2025, 18:40 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:00
507
0
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард Реала Килиан Мбаппе после своего дубля в ворота Атлетика Бильбао в матче Ла Лиги и победы команды со счетом 2:1 в своих соцсетях выставил с уверенным заявлением.

Игрок написал: «Это мой Реал Мадрид».

Многие партнеры по команде, включая вратаря Тибо Куртуа, в интервью после матча назвали Мбаппе лидером Реала и лучшим форвардом мира.

Мбаппе в нынешнем календарном году забил за мадридскую команду 55 голов. Больше в истории клуба было только у Криштиану Роналду – 59 мячей.

По теме:
Напряжение в раздевалке в прошлом. Алонсо помирился со звездой Реала
Овьедо – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Вся надежда на Ваната. Жирона понесла серьезные кадровые потери
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
Футбол | 04 декабря 2025, 22:07 4
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками

Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04 декабря 2025, 22:39 9
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026

Союз европейских футбольных ассоциаций оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола

Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Футбол | 05.12.2025, 18:14
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбол | 05.12.2025, 07:02
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Футбол | 05.12.2025, 15:41
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Трамп получит первую в истории Премию мира ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
04.12.2025, 17:55 1
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
04.12.2025, 05:55 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем