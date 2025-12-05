Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»

Форвард Реала Килиан Мбаппе после своего дубля в ворота Атлетика Бильбао в матче Ла Лиги и победы команды со счетом 2:1 в своих соцсетях выставил с уверенным заявлением.

Игрок написал: «Это мой Реал Мадрид».

Многие партнеры по команде, включая вратаря Тибо Куртуа, в интервью после матча назвали Мбаппе лидером Реала и лучшим форвардом мира.

Мбаппе в нынешнем календарном году забил за мадридскую команду 55 голов. Больше в истории клуба было только у Криштиану Роналду – 59 мячей.