Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, где Карпаты проведут основной этап подготовки зимой
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 19:34 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:42
222
0

Стало известно, где Карпаты проведут основной этап подготовки зимой

Только первую неделю львовяне будут тренироваться во Львове

05 декабря 2025, 19:34 | Обновлено 05 декабря 2025, 19:42
222
0
Стало известно, где Карпаты проведут основной этап подготовки зимой
ФК Карпаты.

Как стало известно Sport.ua футболисты «Карпат» после отпуска соберутся 11 января, а 20 января планируют отправиться на сбор в Испанию, откуда вернутся уже перед календарным поединком 17 тура УПЛ – с «Шахтером» (базовая дата – 21 февраля).

По имеющейся информации в Испании, «зелено-белые» собираются сыграть 7-8 контрольных матчей и во время подготовительного периода усилиться 4-5 новобранцами.

Пока неизвестно, останутся ли в «Карпатах» арендованный аргентинец Танда и бразильский нападающий Игорь Невес.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Это стало переломным моментом работы Шовковского в Динамо»
Дубль канадца. Новичок чемпионата Украины выиграл третий кряду матч
Олег ДУЛУБ: «Это случилось впервые в истории Динамо»
учебно-тренировочные сборы Карпаты Львов инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбол | 05 декабря 2025, 07:02 1
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций

Появился момент одного из эпизодов матча с «Полтавой»

Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 05 декабря 2025, 16:16 20
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»

Главный тренер «Кудровки» попытается удивить авторитетного соперника

Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Футбол | 05.12.2025, 18:31
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
Килиан МБАППЕ: «Это мой Реал Мадрид»
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.12.2025, 22:39
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 9
Футбол
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
Известно, почему Усик выбрал Уайлдера в качестве нового соперника
05.12.2025, 03:59
Бокс
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем