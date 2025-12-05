Стало известно, где Карпаты проведут основной этап подготовки зимой

Как стало известно Sport.ua футболисты «Карпат» после отпуска соберутся 11 января, а 20 января планируют отправиться на сбор в Испанию, откуда вернутся уже перед календарным поединком 17 тура УПЛ – с «Шахтером» (базовая дата – 21 февраля).

По имеющейся информации в Испании, «зелено-белые» собираются сыграть 7-8 контрольных матчей и во время подготовительного периода усилиться 4-5 новобранцами.

Пока неизвестно, останутся ли в «Карпатах» арендованный аргентинец Танда и бразильский нападающий Игорь Невес.