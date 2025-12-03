Украина. Премьер лига03 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:12
400
0
Источник: «Для Лупашко не очень позитивные слухи в Карпатах»
Тренер пока сохраняет свою должность
03 декабря 2025, 16:59 | Обновлено 03 декабря 2025, 17:12
400
0
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что Карпаты не очень довольны результатами работы тренера Владислава Лупашко, о чьем увольнении говорят последние месяцы.
«По моей информации, и те слухи, которые долетают из Львова, все это не очень утешительно и позитивно для Владислава Лупашко. Если я это знаю, то и он знает о своей ситуации», – сказал Вацко.
Карпаты по итогам 14 туров УПЛ набрали 19 очков и идут на девятой позиции.
Читайте также:ФОТО. Главный тренер клуба УПЛ в третий раз стал отцом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2025, 04:05 26
ЛНЗ собирается быть активным
Футбол | 03 декабря 2025, 11:11 9
Житомирский клуб заинтересован в услугах 24-летнего форварда Даниила Сикана
Бокс | 02.12.2025, 20:19
Футбол | 03.12.2025, 15:40
Биатлон | 02.12.2025, 17:59
Комментарии 0
Популярные новости
02.12.2025, 06:23 31
03.12.2025, 08:42 7
02.12.2025, 07:47 12
02.12.2025, 23:29 4
02.12.2025, 12:43
01.12.2025, 17:36 1
02.12.2025, 10:25 19
01.12.2025, 21:13