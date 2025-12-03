Источник: «Для Лупашко не очень позитивные слухи в Карпатах»

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что Карпаты не очень довольны результатами работы тренера Владислава Лупашко, о чьем увольнении говорят последние месяцы.

«По моей информации, и те слухи, которые долетают из Львова, все это не очень утешительно и позитивно для Владислава Лупашко. Если я это знаю, то и он знает о своей ситуации», – сказал Вацко.

Карпаты по итогам 14 туров УПЛ набрали 19 очков и идут на девятой позиции.