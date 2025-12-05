Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Бенфика
05.12.2025 22:15 - : -
Спортинг Лиссабон
Португалия
05 декабря 2025, 15:12 |
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 5 декабря в 22:15 по Киеву

Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря на Эштадиу да Луш пройдет матч 13-го тура Примейры Португалии, в котором Бенфика встретится со Спортингом Лиссабон. Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда обидно уступала лидерство как раз соседу. В прошлом сезоне она ограничилась Кубком Лиги, но, главное, в Примейре осталась второй. Тем не менее, Бруну Лаже получил еще один шанс. И, казалось бы, начал его реализовывать - в августе побеждали и в национальном первенстве, и в квалификации Лиги чемпионов. Но именно в последней, в сентябре, допустили роковую осечку, безвольно уступив 2:3 Карабаху.

Впрочем, не исключено, что просто не удержались от искушения заполучить Моуринью. Но вот только Жозе и тут разочаровывает не намного меньше, чем раньше это делал в Риме и Стамбуле. В Лиге чемпионов и вовсе проигрывали с ним все матчи, пока не попался еще более кризисный Аякс. В Примейре Судаков со своими новыми партнерами уже отстал не только от нынешнего соперника, но и от Порту. Осечка сейчас может стать роковой в плане перспектив побороться за титул...

Спортинг Лиссабон

Клуб вскоре после начала прошлого сезона остался без успешного тренера - Рубена Аморима переманили в Манчестер Юнайтед. Безболезненно это не прошло, и как раз тогда Трубин победой в серии пенальти принес Кубок Лиги своим новым партнерам. Но в итоге пришел Руй Боржеш, и весной утвердил полное доминирование золотым дублем.

Сейчас получается хуже, хотя в Лиге чемпионов португальцы вполне хороши. А вот на внутренней арене появился, точнее, вернулся такой конкурент, как Порту - ему уже уступают в три очка. Ну и не забываем, что сезон начинался с 0:1 в лиссабонском дерби, когда в конце июля уступили соседу 0:1 в Суперкубке.

Статистика личных встреч

До упомянутой минимальной летней победы Бенфики у Спортинга получалось не проигрывать в основное время шесть раз кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей немного больше взять реванш. Но понятно, что тут важен результат, и крайне опасно проигрывать, и такое негативно скажется на зрелищности. Ставим тут на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
5 декабря 2025 -
22:15
Спортинг Лиссабон
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
