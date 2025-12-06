Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Чемпионат Португалии
Бенфика
05.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Португалия
06 декабря 2025, 00:20 | Обновлено 06 декабря 2025, 00:28
Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби

Лиссабонское дерби в 13-м туре чемпионата Португалии завершилось со счетом 1:1

Судаков забил, Трубин пропустил. Бенфика и Спортинг сыграли вничью в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Лиссабонское дерби между Бенфикой и Спортингом в матче 13-го тура чемпионата Португалии завершилось вничью.

Встреча между двумя столичными грандами прошла на арене Эштадиу да Луж – 1:1.

Первым на 12-й минуте отличился Педру Гонсалвеш, который поразил ворота украинского голкипера Анатолия Трубина. Орлы самостоятельно привезли себе гол после дикой ошибки в обороне.

Сравнять на 27-й удалось Георгию Судакову – хавбек сборной Украины среагировал на прострел Амара Дедича, хоть и замкнул его не сразу. Судаков провел на поле 81 минуту, после чего был заменен на Джанлуку Престианни.

Подопечные Жозе Моуриньо доигрывали матч вдесятером – на 90+2-й прямую красную карточку получил вышеупомянутый Престианни.

Бенфика упустила шанс обойти Спортинг в таблице национального первенства. Орлы с 29 очками идут на третьем месте, а львы располагается на второй строчке с 32 пунктами. Лидером является Порту, в активе которого 34 балла и одна игра в запасе.

Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 6 декабря

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

Бенфика: Анатолий Трубин, Николас Отаменди, Самуэль Даль, Антониу Силва, Амар Дедич, Георгий Судаков (Джанлука Престианни, 81), Ричард Риос, Энцо Барренечеа (Ману Силва, 88), Леандро Баррейро Мартинс, Фредрик Эурснес, Вангелис Павлидис (Франьо Иванович, 86)

Спортинг Лиссабон: Руи Силва, Гонсалу Инасиу, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Педро Гонсалвес (Жеовани Кенда, 61), Хидемаса Морита (Жоау Симоэш, 61), Мортен Юльманн, Максимилиано Араухо, Жени Катаму, Луис Хавьер Суарес (Фотис Иоаннидис, 86), Франсишку Тринкан (Алиссон Сантос, 86)

Предупреждения: Леандро Баррейро Мартинс (56), Вангелис Павлидис (67), Джанлука Престианни (90) – Хидемаса Морита (30), Луис Хавьер Суарес (65), Иван Фреснеда (72), Максимилиано Араухо (76), Педро Гонсалвес (76)

Удаление: Джанлука Престианни, 90+2 (Бенфика)

По теме:
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
ФОТО. Важный матч: лицо и эмоции Судакова после гола в лиссабонском дерби
Георгий Судаков стал 3-м украинским бомбардиром в чемпионате Португалии
Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Педру Гонсалвеш Жозе Моуриньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
