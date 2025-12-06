Моуриньо оценил матч Бенфика – Спортинг, в котором Судаков отличился голом

Наставник Бенфики Жозе Моуриньо провел пресс-конференцию после лиссабонского дерби против Спортинга в матче 14-го тура чемпионата Португалии, которое завершилось со счетом 1:1:

– Проанализируйте игру. Согласны ли вы с тем, что она была разделена на два разных тайма, или, может быть, изменилась примерно на 30-й минуте?

– С 30-й минуты, да, согласен. Говорить, что игра была разделена на два тайма, было бы слишком неправильным по отношению к Спортингу и немного несправедливо по отношению к нам. Мы начали плохо, и, поскольку начали плохо, Спортинг начал хорошо. Мы, формально, забили автогол... Гол Луиса Суареса – это автогол, который меня сильно беспокоит, потому что, как всегда, мы много работали над построением игры, делаем это по-разному в зависимости от соперника и того, как он прессингует. У нас было правило: никаких треугольников в низкой зоне, никаких треугольников между вратарем и полузащитником. Мы много над этим работали, искали другие способы построения игры. Первый удар от ворот, который мы сделали, – автогол. После этого, конечно, был момент, когда мы играли плохо, теряли много мячей, команда чувствовала давление из-за плохого старта, и снова теряли мячи в низкой зоне. Затем была хорошая реакция на гол, и последние 10–15 минут первого тайма были своего рода подготовкой ко второму.

Во втором тайме мы играли намного лучше, доминировали, не допустили ни одной опасной ситуации у своих ворот. Если не ошибаюсь, единственный угловой у наших ворот был уже на 90-й минуте... Мы доминировали. Конечно, в такой игре, против такого соперника, как Спортинг, не стоит ожидать 5 или 6 отличных голевых моментов. Но момент, когда Риус пробил головой, обычно это гол, если бы не Суарес, который отбил мяч. Потом был удар Риуса левой ногой по диагонали, я видел, мяч, казалось, летит в ворота, но затем он изогнулся и прошел мимо. Был еще момент с Аурнесом, несколько опасных контратак... Во втором тайме мы были гораздо лучше. Затем, когда вышел Иванович, он добавил свежести и помог растянуть игру. Но потом мы остались вдесятером, и, потеряв футболиста, проводя 6–7 минут, которые добавил судья, игра изменилась.

– Во втором тайме Бенфика действительно сильно прессинговала игроков Спортинга. Это был ключевой момент?

– Думаю, да. Уже в конце первого тайма мы начали лучше контролировать игру. Когда оставалось 10 минут до конца первого тайма, я попросил своего аналитика подготовить пару картинок, которые я выбрал в ходе первой половины. Мы показали игрокам, как нужно корректировать прессинг, и они все правильно поняли. Баррейро и Риос очень сильны в прессинге, они действуют с высокой интенсивностью, мы отлично контролировали эту зону.

– Есть ли у вас объяснение, почему игра началась так, как она началась?

– Я уже задавал им этот вопрос: почему я установил правило, чтобы не делать этого? Почему они так поступили? Потом началась нервозность, и все остальное – это последствия, потому что они понимают, что ошиблись. Вратарь понимает, что ошибся, Энцо понимает, что ошибся, Антониу понимает, что ошибся... Были не только ошибки в моменте с голом Спортинга, но и еще один–два очень похожих момента. Конечно, потом они почувствовали реакцию зрителей, которые увидели, что все не так хорошо, и возникло некоторое беспокойство. Но они успокоились. Гол, который сравнял счет, вернул их в игру, и эмоционально это вернуло все на место. После этого они уже играли с большей уверенностью. Во втором тайме не было ни одного удара от ворот, потому что Спортинг не нанес ни одного удара в створ. Мы играли... Не скажу, что на половине поля соперника, но, по крайней мере Трубин не касался мяча.

– Этот ничейный результат, который тренер Спортинга посчитал приемлемым и справедливым, ставит под вопрос амбиции Бенфики по борьбе за титул?

– Нет. Руй [Борхес] всегда очень точно анализирует. Тренеру сложно признать, что соперник был сильнее и заслуживал победы, но я также согласен с тем, что он сказал, что такой результат допустим. Спортинг – команда, которая испытала трудности, но не потеряла стабильности. У них очень сильная скамейка, которая может менять игру. Вы видели, как Энцо страдал от судорог и его пришлось заменить. Ману вышел, и это показало, с какими трудностями они сталкиваются. Спортинг сыграл так, как мог. Я не думаю, что они приехали сюда на ничью, честно говоря. Думаю, что они были ограничены силами и уехали с ничьей, которая их устроила. Но не думаю, что они рассчитывали на ничью. Я считаю, что мы в борьбе. Это может быть неравный бой, но я считаю, что мы все равно боремся. Мы отстаем от Спортинга на три очка, а от Порту на пять? Мы отстаем от Порту на пять очков, и у нас есть еще одна игра в запасе, которая может уменьшить отставание до 6 или 8 очков, или оставить его на уровне 5. Даже если это будет 8 очков, я все равно считаю, что команда становится сильнее.

Getty Images/Global Images Ukraine

У нас есть свои проблемы, но мы растем и стараемся скрывать их. Но команда играет как команда, воспринимает игру как команда, справляется с трудностями и неудачами как команда. Спортинг приехал сюда с ожиданиями. Я говорю это без всякого неуважения к Спортингу, потому что Спортинг был очень корректен в том, как они говорили и как себя представляли, но казалось, что отставание в 5 очков – плюс для них. Казалось, что мы – команда аутсайдеров, и что Спортинг, как вторая команда чемпионата, легко победит здесь. Но это не так. Да, у нашей команды есть свои трудности, но это серьезный коллектив, который растет.

– Может ли этот ничейный результат повлиять на состав команды в следующем матче с Наполи?

– Нет, не думаю. Если Спортинг был сложным соперником, то Наполи будет еще сложнее. У них отличный тренер, который очень хорошо готовит команду. Конечно, это будет сложный матч для нас, но я не вижу, как сегодняшний результат может повлиять. Если и может повлиять, то это только в положительном ключе. Игроки, которые, несмотря на трудности, смогли вернуть игру и доминировать, выходя из невыгодного положения, это только позитив.

– Почему вы внесли изменения в состав только после 80-й минуты?

– Я тренер. Я тот, кто принимает решения. Я тот, кто читает игру. Я уверен, что замены были сделаны в нужный момент. Важно не потерять баланс команды, и когда все хорошо, важно сохранять спокойствие. Люди часто ошибаются, когда начинают вмешиваться, даже если команда играет хорошо. Важно не разрушать то, что уже работает.

– За свою карьеру вы сыграли много дерби. Какое место вы бы отдали этому?

– Думаю, я сыграл в 100 или 200 дерби. В Англии это было каждую неделю, в Интере тоже, в Мадриде – аналогично. Это был хороший матч. Он не отличался замечательными голами, но был конкурентным. Судья допустил несколько ошибок, но не в решающих моментах.

– Из-за фаворитизма, который приписывали Спортингу, в раздевалке был бунт?

– Нет. Спортинг был серьезным и уважительным. В раздевалке не было никаких громких слов. Спортинг проявил уважение и был хорошим соперником. Комментировать – это одно, а то, что происходит на поле – совсем другое.

