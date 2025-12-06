МОУРИНЬО: «Раздаражает. Работали неделю над построением игры от вратаря...»

Главный тренер лиссабонской Бенфики Жозе Моуриньо прокомментировал игру своих подопечных в матче 14-го тура чемпионата Португалии против Спортинга (1:1):

«Начали плохо. Не скажу, что это меня разозлило, это слишком жестко, но это меня сильно раздражало. Мы работали всю неделю над построением игры от вратаря, и были установлены правила, «это мы не делаем». И именно это мы и сделали во время пропущенного гола от Спортинга и еще пару раз, из-за чего нам приходилось нервничать на старте игры.

Затем была реакция гордости, эмоциональная реакция, реакция команды, которая стремится к результату. Мы действительно хорошо сыграли и доминировали над соперником во втором тайме. Мы не создали 5, 6 или 7 моментов, но доминировали, если кто-то и должен был победить, так это мы. А потом произошло удаление Престианни.

Говорить о слабости Спортинга сложно, я отказываюсь это делать, но мы пытались использовать некоторые моменты. Они хорошо играли против нас, Фреснеда всегда сопровождал Судакова. Генни Катамо – чрезвычайно опасен. Это было похоже на Спортинг двухлетней давности. Но я доволен».

За Бенфику против Спортинга сыграли два украинца: Георгий Судаков (81 минута, забил гол) и Анатолий Трубин (весь поединок, пропустил гол и совершил один сэйв).

Видеообзор матча Бенфика – Спортинг (1:1)