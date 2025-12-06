Лучший: известна оценка Судакова за матч со Спортингом, в котором он забил
5 декабря Бенфика с Георгием и Анатолием Трубиным сыграла вничью со львами (1:1)
Украинские футболисты Бенфики – Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) – получили оценки за матч 14-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Спортинга (1:1).
Действия Судакова, который забил единственный гол орлов в этом поединке, был оценены в 7.2 балла по версии WhoScored. Георгий стал лучшим игроком матча по версии этого статистического ресурса.
Оценка Трубина составляет 6.4 бала. Анатолий, помимо пропущенного гола, также отметился одним сейвом.
В таблице чемпионата Португалии Бенфика занимает третье место с 29 очками. В активе Спортинга 32 пункта и вторая строчка.
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Спортинг (1:1)
