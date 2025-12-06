Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лучший: известна оценка Судакова за матч со Спортингом, в котором он забил
Португалия
06 декабря 2025, 04:41
5 декабря Бенфика с Георгием и Анатолием Трубиным сыграла вничью со львами (1:1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинские футболисты Бенфики – Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер) – получили оценки за матч 14-го тура чемпионата Португалии 2025/26 против Спортинга (1:1).

Действия Судакова, который забил единственный гол орлов в этом поединке, был оценены в 7.2 балла по версии WhoScored. Георгий стал лучшим игроком матча по версии этого статистического ресурса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оценка Трубина составляет 6.4 бала. Анатолий, помимо пропущенного гола, также отметился одним сейвом.

В таблице чемпионата Португалии Бенфика занимает третье место с 29 очками. В активе Спортинга 32 пункта и вторая строчка.

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Спортинг (1:1)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
