Бенфика – Спортинг – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26
5 декабря прошел матч 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между лиссабонскими командами Бенфика и Спортинг.
Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в столице Португалии. Поединок завершился со счетом 1:1.
В составе орлов на 27-й минуте отличился украинский хавбек Георгий Судаков. Судаков отыграл 81 минуту и был заменен на Джованни Престианни.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел весь поединок в воротах Бенфики и пропустил гол на 12-й.
Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5 декабря
Бенфика – Спортинг – 1:1
Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12
Удаление: Престианни, 90+2
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Гонсалвеш, 12 мин.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 5, 2025
Pedro Gonçalves 12'
I Liga (#13) | Benfica 0-(1) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA13 #SLBSCP #SLB #SCP
Todos os vídeos 👉 https://t.co/REspukVujD pic.twitter.com/YBCvA7JHpI
ГОЛ! 1:1 Судаков, 27 мин.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 5, 2025
H. Sudakov 27'
I Liga (#13) | Benfica (1)-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA13 #SLBSCP #SLB #SCP
Todos os vídeos 👉 https://t.co/REspukVujD pic.twitter.com/1PV1kdW34i
События матча
