  4. Бенфика – Спортинг – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Португалии
Бенфика
05.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Португалия
Бенфика – Спортинг – 1:1. Как забил Судаков. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря прошел матч 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между лиссабонскими командами Бенфика и Спортинг.

Коллективы сыграли на арене Эштадиу да Луж в столице Португалии. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе орлов на 27-й минуте отличился украинский хавбек Георгий Судаков. Судаков отыграл 81 минуту и был заменен на Джованни Престианни.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел весь поединок в воротах Бенфики и пропустил гол на 12-й.

Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5 декабря

Бенфика – Спортинг – 1:1

Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

Удаление: Престианни, 90+2

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Гонсалвеш, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Судаков, 27 мин.

События матча

90’
Джанлука Престианни (Бенфика) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Амар Дедич.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон), асcист Мортен Юльманн.
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Педру Гонсалвеш Бенфика - Спортинг удаление (красная карточка)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
