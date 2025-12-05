Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ДУЛУБ: «Это случилось впервые в истории Динамо»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 19:20
Украинский специалист дал прогноз на матч

Олег ДУЛУБ: «Это случилось впервые в истории Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

Известный украинский тренер Олег Дулуб в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогноз на матч УПЛ между «Кудровкой» и киевским «Динамо»:

– Кудровка – Динамо. «Бело-синие» переживают самый сложный период в своей истории в УПЛ. Удастся ли подопечным Игоря Костюка прервать ужасную серию?«»

– Я думаю, да. У них есть время полноценный отдых. Четыре поражения подряд в УПЛ – это впервые в истории «Динамо». Я думаю, что клуб с такими традициями просто не вправе проиграть эту игру.

Если говорить о «Кудровке»... Это довольно интересная команда с хорошим подбором исполнителей. Есть команды, которые играют за счет качественной игры, а есть хорошо выступающие за счет качественной раздевалки. Мне кажется, что «Кудровка» – второй вариант. С такими командами очень сложно всегда. Следует учитывать, что для «бело-синих» эта игра будет выездной. Очень тяжелая игра, но я предпочитаю киевское «Динамо».

Поединок между «Кудровкой» и «Динамо» состоится 6 декабря в 18:00 по Киеву.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Динамо Олег Дулуб
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
