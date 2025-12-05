Вундеркинд Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб, но есть нюанс

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мейну хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом пишет издание The Athletic.

По информации издания, 20-летний хавбек разочарован своей ролью в команде: он сыграл в 9 матчах АПЛ, проводя на поле в среднем всего 19 минут и ни разу не выходил в стартовом составе.

Именно из-за такого положению дел Кобби лично обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой отпустить его в аренду для большего количества игрового времени.

В клубе пока не определились с решением – «Манчестер Юнайтед» планирует дождаться завершения Кубка Африки, чтобы оценить ситуацию с составом по возвращении футболистов, которые уедут на турнир.