  4. Вундеркинд Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб, но есть нюанс
Англия
05 декабря 2025, 19:19 |
Вундеркинд Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб, но есть нюанс

Кобби Мейну просится в аренду

Getty Images/Global Images Ukraine. Кобби Мейну

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мейну хочет сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом пишет издание The Athletic.

По информации издания, 20-летний хавбек разочарован своей ролью в команде: он сыграл в 9 матчах АПЛ, проводя на поле в среднем всего 19 минут и ни разу не выходил в стартовом составе.

Именно из-за такого положению дел Кобби лично обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой отпустить его в аренду для большего количества игрового времени.

В клубе пока не определились с решением – «Манчестер Юнайтед» планирует дождаться завершения Кубка Африки, чтобы оценить ситуацию с составом по возвращении футболистов, которые уедут на турнир.

Кобби Мейну Манчестер Юнайтед аренда игрока Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
