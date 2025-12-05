Испания владеет уникальной статистикой среди европейских сборных
«Фурия роха» единственная трижды подряд выигрывала крупный международный турнир (ЧМ и ЧЕ)
Сборная Испании в период с 2008 по 2012 годы последовательно победила в трех крупных международных соревнованиях: ЧЕ-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.
Ни одна европейская сборная не может похвастаться подобным достижением.
Помимо Испании только двум национальным командам удавалось дважды подряд победить: ФРГ (ЧЕ-1972, ЧМ-1974) и Франция (ЧМ-1998, ЧЕ-2000).
Европейские сборные, последовательно побеждавшие в чемпионатах Европы и мира
- ФРГ: 1972 – ЧЕ, 1974 – ЧМ
- Франция: 1998 – ЧМ, 2000 – ЧЕ
- Испания: 2008 – ЧЕ, 2010 – ЧМ, 2012 – ЧЕ
Напомним, что действующим чемпионом Европы является как раз сборная Испании.
Уже сегодня сборная Испании узнает своих соперников по группе на чемпионате мира 2026 года.
