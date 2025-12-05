Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания владеет уникальной статистикой среди европейских сборных
Другие новости
05 декабря 2025, 14:14 |
152
0

Испания владеет уникальной статистикой среди европейских сборных

«Фурия роха» единственная трижды подряд выигрывала крупный международный турнир (ЧМ и ЧЕ)

05 декабря 2025, 14:14 |
152
0
Испания владеет уникальной статистикой среди европейских сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

Сборная Испании в период с 2008 по 2012 годы последовательно победила в трех крупных международных соревнованиях: ЧЕ-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

Ни одна европейская сборная не может похвастаться подобным достижением.

Помимо Испании только двум национальным командам удавалось дважды подряд победить: ФРГ (ЧЕ-1972, ЧМ-1974) и Франция (ЧМ-1998, ЧЕ-2000).

Европейские сборные, последовательно побеждавшие в чемпионатах Европы и мира

  • ФРГ: 1972 – ЧЕ, 1974 – ЧМ
  • Франция: 1998 – ЧМ, 2000 – ЧЕ
  • Испания: 2008 – ЧЕ, 2010 – ЧМ, 2012 – ЧЕ

Напомним, что действующим чемпионом Европы является как раз сборная Испании.

Уже сегодня сборная Испании узнает своих соперников по группе на чемпионате мира 2026 года.

По теме:
5 декабря в Вашингтоне Украина узнает потенциальных соперников на ЧМ-2026
Скандал решен? Иран отменил бойкот и поедет на жеребьевку ЧМ
Лионель МЕССИ: «В худшем случае буду смотреть ЧМ-2026 с трибуны»
статистика сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу ЧМ-2010 по футболу Евро-2008 Евро-2012 Евро-2024 жеребьевка чемпионата мира
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Футбол | 04 декабря 2025, 17:55 1
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника
Останется в Динамо. Суркис отказался отпускать талантливого полузащитника

Богдан Редушко дебютировал за первую команду в матче против «Полтавы»

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Футбол | 05 декабря 2025, 07:40 9
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры

Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом

Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Бокс | 05.12.2025, 08:59
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Карпаты может возглавить испанский специалист
Футбол | 05.12.2025, 13:32
Карпаты может возглавить испанский специалист
Карпаты может возглавить испанский специалист
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05.12.2025, 05:02
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 13
Бокс
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 8
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
Таблицы ЧМ-2025 по socca после 2 туров. Сборная Украины лидирует в группе
03.12.2025, 12:23
Другие виды
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
04.12.2025, 07:37 11
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
04.12.2025, 04:55 14
Бокс
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем