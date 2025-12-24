Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Испании удивил заявлением о вратарях перед ЧМ-2026
Испания
24 декабря 2025, 02:55 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:56
52
0

Тренер Испании удивил заявлением о вратарях перед ЧМ-2026

Решение не всем понравится

24 декабря 2025, 02:55 | Обновлено 24 декабря 2025, 02:56
52
0
Тренер Испании удивил заявлением о вратарях перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о вратарях, которые потенциально могут попасть в заявку на ЧМ-2026.

«В нашем распоряжении пять или шесть голкиперов мирового уровня, однако редко вспоминают о Роберте Санчесе или Лео Романе. Разумеется, стоит отметить и Жоана Гарсию. В Испании сейчас действительно выдающаяся вратарская школа.

На данный момент мы делаем акцент на трех кандидатах и очень довольны Унаи [Симоном], Давидом [Райей] и Алексом [Ремиро], но предугадать, как все сложится к марту или июню, невозможно – это знает только бог. Важно сохранять хладнокровие.

В определенный момент нам предстоит принять окончательное решение, которое кому-то понравится больше, а кому-то меньше. Каким бы оно ни было, я буду уверен, что оно верное», – заявил де ла Фуэнте в интервью As.

По теме:
Рейтинг лучших вратарей мира. Куртуа – 2-й, кто лидер?
Сборная Украины узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
Тренер Вильярреала резко высказался о решениях арбитра в матче с Барсой
Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Унаи Симон Давид Райя Алекс Ремиро Роберт Санчес Жоан Гарсия
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
Футбол | 23 декабря 2025, 10:42 17
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ
ЛНЗ согласовал трансферы звездных футболистов из другого клуба УПЛ

Егор Твердохлеб и Артур Микитишин станут игроками «фиолетовых»

Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23 декабря 2025, 08:49 3
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев

Стэнли Куарши будет проходить просмотр в «Динамо»

Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Футбол | 23.12.2025, 18:36
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Футбол | 23.12.2025, 09:04
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Футбол | 24.12.2025, 00:49
Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Спортинг отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики на три очка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 47
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
22.12.2025, 05:22 2
Футбол
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем