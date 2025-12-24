Тренер Испании удивил заявлением о вратарях перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о вратарях, которые потенциально могут попасть в заявку на ЧМ-2026.

«В нашем распоряжении пять или шесть голкиперов мирового уровня, однако редко вспоминают о Роберте Санчесе или Лео Романе. Разумеется, стоит отметить и Жоана Гарсию. В Испании сейчас действительно выдающаяся вратарская школа.

На данный момент мы делаем акцент на трех кандидатах и очень довольны Унаи [Симоном], Давидом [Райей] и Алексом [Ремиро], но предугадать, как все сложится к марту или июню, невозможно – это знает только бог. Важно сохранять хладнокровие.

В определенный момент нам предстоит принять окончательное решение, которое кому-то понравится больше, а кому-то меньше. Каким бы оно ни было, я буду уверен, что оно верное», – заявил де ла Фуэнте в интервью As.