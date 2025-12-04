Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юрген Клопп снова оказался среди кандидатов на пост главного тренера «Реала», и немец уже озвучил свои требования.

На фоне кризисных результатов команды Хаби Алонсо, в Мадриде все чаще звучит имя экс-наставника «Ливерпуля». По данным испанских СМИ, Клопп готов рассмотреть предложение, но только при условии полного контроля над спортивной политикой.

Специалист хочет два усиления – топового опорника и классического форварда, чтобы изменить структуру атаки и раскрыть потенциал Мбаппе. В то же время он требует четыре громких ухода: Алаба, Себальос, Браим Диас и Эндрик. Клопп хочет прийти в команду, которую будет формировать сам, без компромиссов.

Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 по 2024 год. С 1 января 2025 года приступил к выполнению обязанностей глобального руководителя футбольного направления Red Bull.