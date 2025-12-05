ВИДЕО. Вьюнник забил за Лехию и установил итоговый счет в матче на 7 голов
Богдан помог команде из Гданьска разгромить Груник Забже со счетом 5:2 в чемпионате Польши
5 декабря украинский форвард Лехии Гданьск Богдан Вьюнник забил гол в матче чемпионата Польши.
В 18-м туре Вьюнник отличился в ворота Гурник Забже на 71-й минуте и установил окончательный счет в поединке – 5:2 [видео гола].
Богдан вышел на поле на 69-й вместо Александра Чирковича. Помимо Вьюнника, из представителей Украины в составе Лехии также сыграл Максим Дячук (весь поединок, отметился желтой на 90+2-й). Антон Царенко провел всю встречу в резерве.
Для Вьюнника этот гол стал третьеим в текущем сезоне национального первенства Польши. Дубли за Лехию в ворота Гурника оформили Томаш Бобчек и Кацпер Сезоненко.
Лехия с 20 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата. Гурник Забже с 30 баллами располагается на первой позиции, опережая ближайших преследователей – Вислу Плоцк (одна игра в запасе) и Ягеллонию (три игры в запасе) – на один и два пункта соответственно.
Чемпионат Польши 2025/26. 18-й тур, 5 декабря
Лехия Гданьск – Гурник Забже – 5:2
Голы: Бобчек, 7, 60, Сезоненко, 45+4, 45+8, Вьюнник, 71 – Хеллебранд, 35, Яницки, 45+17 (пен.)
Таблица чемпионата Польши
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Гурник Забже
|18
|9
|3
|6
|29 - 24
|31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка
|30
|2
|Висла Плоцк
|17
|7
|8
|2
|20 - 11
|08.12.25 20:00 Корона Кельце - Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин
|29
|3
|Ягеллония
|15
|8
|4
|3
|27 - 18
|07.12.25 13:15 Брук-Бет Термалица - Ягеллония30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка
|28
|4
|Краковия
|17
|7
|5
|5
|23 - 19
|07.12.25 15:45 Краковия - Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л
|26
|5
|Ракув
|16
|8
|2
|6
|25 - 22
|07.12.25 18:30 Ракув - Катовице30.11.25 Арка 1:4 Ракув22.11.25 Ракув 1:3 Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия
|26
|6
|Радомяк
|17
|7
|4
|6
|33 - 28
|06.12.25 15:45 Погонь Щецин - Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк
|25
|7
|Лех
|16
|6
|7
|3
|27 - 24
|07.12.25 15:45 Краковия - Лех30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех23.11.25 Лех 4:1 Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех
|25
|8
|Корона Кельце
|17
|6
|5
|6
|20 - 18
|08.12.25 20:00 Корона Кельце - Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце
|23
|9
|Заглембе Л
|16
|5
|7
|4
|28 - 23
|06.12.25 18:30 Заглембе Л - Видзев Лодзь30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л
|22
|10
|Лехия
|18
|7
|4
|7
|37 - 37
|30.01.26 21:30 Лех - Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица22.11.25 Легия 2:2 Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк
|20
|11
|Видзев Лодзь
|17
|6
|2
|9
|25 - 26
|06.12.25 18:30 Заглембе Л - Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь
|20
|12
|Погонь Щецин
|17
|6
|2
|9
|26 - 30
|06.12.25 15:45 Погонь Щецин - Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия
|20
|13
|Катовице
|16
|6
|2
|8
|23 - 27
|07.12.25 18:30 Ракув - Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице
|20
|14
|Мотор Люблин
|16
|4
|8
|4
|22 - 26
|06.12.25 13:15 Арка - Мотор Люблин01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь
|20
|15
|Легия
|16
|4
|7
|5
|19 - 18
|06.12.25 21:15 Пяст - Легия01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Легия 2:2 Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех
|19
|16
|Арка
|17
|5
|3
|9
|14 - 32
|06.12.25 13:15 Арка - Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст
|18
|17
|Брук-Бет Термалица
|17
|4
|4
|9
|22 - 34
|07.12.25 13:15 Брук-Бет Термалица - Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л
|16
|18
|Пяст
|15
|3
|5
|7
|16 - 19
|06.12.25 21:15 Пяст - Легия28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь22.11.25 Ракув 1:3 Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст
|14
События матча
