ВИДЕО. Вьюнник забил за Лехию и установил итоговый счет в матче на 7 голов

5 декабря украинский форвард Лехии Гданьск Богдан Вьюнник забил гол в матче чемпионата Польши.

В 18-м туре Вьюнник отличился в ворота Гурник Забже на 71-й минуте и установил окончательный счет в поединке – 5:2 [видео гола].

Богдан вышел на поле на 69-й вместо Александра Чирковича. Помимо Вьюнника, из представителей Украины в составе Лехии также сыграл Максим Дячук (весь поединок, отметился желтой на 90+2-й). Антон Царенко провел всю встречу в резерве.

Для Вьюнника этот гол стал третьеим в текущем сезоне национального первенства Польши. Дубли за Лехию в ворота Гурника оформили Томаш Бобчек и Кацпер Сезоненко.

Лехия с 20 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата. Гурник Забже с 30 баллами располагается на первой позиции, опережая ближайших преследователей – Вислу Плоцк (одна игра в запасе) и Ягеллонию (три игры в запасе) – на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Польши 2025/26. 18-й тур, 5 декабря

Лехия Гданьск – Гурник Забже – 5:2

Голы: Бобчек, 7, 60, Сезоненко, 45+4, 45+8, Вьюнник, 71 – Хеллебранд, 35, Яницки, 45+17 (пен.)

Таблица чемпионата Польши