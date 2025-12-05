Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Польши
Лехия
05.12.2025 21:30 – FT 5 : 2
Гурник Забже
Польша
05 декабря 2025, 23:55 | Обновлено 06 декабря 2025, 00:11
ВИДЕО. Вьюнник забил за Лехию и установил итоговый счет в матче на 7 голов

Богдан помог команде из Гданьска разгромить Груник Забже со счетом 5:2 в чемпионате Польши

Богдан Вьюнник

5 декабря украинский форвард Лехии Гданьск Богдан Вьюнник забил гол в матче чемпионата Польши.

В 18-м туре Вьюнник отличился в ворота Гурник Забже на 71-й минуте и установил окончательный счет в поединке – 5:2 [видео гола].

Богдан вышел на поле на 69-й вместо Александра Чирковича. Помимо Вьюнника, из представителей Украины в составе Лехии также сыграл Максим Дячук (весь поединок, отметился желтой на 90+2-й). Антон Царенко провел всю встречу в резерве.

Для Вьюнника этот гол стал третьеим в текущем сезоне национального первенства Польши. Дубли за Лехию в ворота Гурника оформили Томаш Бобчек и Кацпер Сезоненко.

Лехия с 20 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата. Гурник Забже с 30 баллами располагается на первой позиции, опережая ближайших преследователей – Вислу Плоцк (одна игра в запасе) и Ягеллонию (три игры в запасе) – на один и два пункта соответственно.

Чемпионат Польши 2025/26. 18-й тур, 5 декабря

Лехия Гданьск – Гурник Забже – 5:2

Голы: Бобчек, 7, 60, Сезоненко, 45+4, 45+8, Вьюнник, 71 – Хеллебранд, 35, Яницки, 45+17 (пен.)

Таблица чемпионата Польши

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Гурник Забже 18 9 3 6 29 - 24 31.01.26 21:15 Гурник Забже - Пяст05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка 30
2 Висла Плоцк 17 7 8 2 20 - 11 08.12.25 20:00 Корона Кельце - Висла Плоцк04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех21.11.25 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин 29
3 Ягеллония 15 8 4 3 27 - 18 07.12.25 13:15 Брук-Бет Термалица - Ягеллония30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Гурник Забже 2:1 Ягеллония18.10.25 Ягеллония 4:0 Арка 28
4 Краковия 17 7 5 5 23 - 19 07.12.25 15:45 Краковия - Лех04.12.25 Висла Плоцк 0:0 Краковия29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л 26
5 Ракув 16 8 2 6 25 - 22 07.12.25 18:30 Ракув - Катовице30.11.25 Арка 1:4 Ракув22.11.25 Ракув 1:3 Пяст09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув02.11.25 Ягеллония 1:2 Ракув26.10.25 Ракув 2:1 Лехия 26
6 Радомяк 17 7 4 6 33 - 28 06.12.25 15:45 Погонь Щецин - Радомяк28.11.25 Радомяк 4:0 Гурник Забже23.11.25 Лех 4:1 Радомяк07.11.25 Радомяк 3:0 Краковия03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк27.10.25 Радомяк 1:1 Висла Плоцк 25
7 Лех 16 6 7 3 27 - 24 07.12.25 15:45 Краковия - Лех30.11.25 Висла Плоцк 0:0 Лех23.11.25 Лех 4:1 Радомяк09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин26.10.25 Легия 0:0 Лех 25
8 Корона Кельце 17 6 5 6 20 - 18 08.12.25 20:00 Корона Кельце - Висла Плоцк29.11.25 Корона Кельце 0:1 Краковия23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце09.11.25 Корона Кельце 1:4 Ракув31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце 23
9 Заглембе Л 16 5 7 4 28 - 23 06.12.25 18:30 Заглембе Л - Видзев Лодзь30.11.25 Заглембе Л 0:0 Ягеллония24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л07.11.25 Заглембе Л 2:0 Гурник Забже03.11.25 Краковия 0:0 Заглембе Л24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л 22
10 Лехия 18 7 4 7 37 - 37 30.01.26 21:30 Лех - Лехия05.12.25 Лехия 5:2 Гурник Забже29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица22.11.25 Легия 2:2 Лехия08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь03.11.25 Лехия 1:2 Радомяк 20
11 Видзев Лодзь 17 6 2 9 25 - 26 06.12.25 18:30 Заглембе Л - Видзев Лодзь28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь23.11.25 Видзев Лодзь 1:3 Корона Кельце08.11.25 Лехия 2:1 Видзев Лодзь02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь 20
12 Погонь Щецин 17 6 2 9 26 - 30 06.12.25 15:45 Погонь Щецин - Радомяк29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин24.11.25 Погонь Щецин 5:1 Заглембе Л09.11.25 Погонь Щецин 1:2 Ягеллония03.11.25 Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин25.10.25 Погонь Щецин 2:1 Краковия 20
13 Катовице 16 6 2 8 23 - 27 07.12.25 18:30 Ракув - Катовице29.11.25 Катовице 2:0 Погонь Щецин08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице25.10.25 Катовице 1:0 Корона Кельце17.10.25 Мотор Люблин 2:5 Катовице 20
14 Мотор Люблин 16 4 8 4 22 - 26 06.12.25 13:15 Арка - Мотор Люблин01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Краковия 1:2 Мотор Люблин08.11.25 Мотор Люблин 1:1 Висла Плоцк02.11.25 Лех 2:2 Мотор Люблин24.10.25 Мотор Люблин 3:0 Видзев Лодзь 20
15 Легия 16 4 7 5 19 - 18 06.12.25 21:15 Пяст - Легия01.12.25 Мотор Люблин 1:1 Легия22.11.25 Легия 2:2 Лехия09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица02.11.25 Видзев Лодзь 1:1 Легия26.10.25 Легия 0:0 Лех 19
16 Арка 17 5 3 9 14 - 32 06.12.25 13:15 Арка - Мотор Люблин30.11.25 Арка 1:4 Ракув21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Арка 3:1 Лех02.11.25 Гурник Забже 5:1 Арка25.10.25 Арка 2:1 Пяст 18
17 Брук-Бет Термалица 17 4 4 9 22 - 34 07.12.25 13:15 Брук-Бет Термалица - Ягеллония29.11.25 Лехия 5:1 Брук-Бет Термалица21.11.25 Брук-Бет Термалица 2:0 Арка09.11.25 Легия 1:2 Брук-Бет Термалица31.10.25 Брук-Бет Термалица 0:3 Катовице24.10.25 Брук-Бет Термалица 1:1 Заглембе Л 16
18 Пяст 15 3 5 7 16 - 19 06.12.25 21:15 Пяст - Легия28.11.25 Пяст 0:2 Видзев Лодзь22.11.25 Ракув 1:3 Пяст08.11.25 Катовице 1:3 Пяст31.10.25 Пяст 0:0 Корона Кельце25.10.25 Арка 2:1 Пяст 14
Полная таблица

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (Лехия), асcист Tomasz Neugebauer.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия), асcист Александар Чиркович.
45’ +17
ГОЛ ! С пенальти забил Рафал Яницки (Гурник Забже).
45’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия), асcист Tomas Bobcek.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Kacper Sezonienko (Лехия), асcист Матуш Войтко.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Хеллебранд (Гурник Забже).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Tomas Bobcek (Лехия), асcист Александар Чиркович.
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Заря – Карпаты – 1:0. Будковский снова забил. Видео гола и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
