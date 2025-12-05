«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026

В США состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 по футболу.

При условии успешного прохождения раунда плей-офф квалификации соперниками сборной Украины на мундиале станут Нидерланды, Япония и Тунис.

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Никитин эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва.

«Группа довольно ровная. Сборные Нидерландов и Японии - прогрессирующие, однако не производящие впечатления непобедимых. Не говоря уже о тунисцах. Поскольку в 1/16 финала напрямую выходят две первые сборные из каждой группы и дополнительно восемь лучших, которые финишируют третьими, то перспективы у наших могут быть неплохие.

Однако есть один нюанс. Еще нужно успешно пройти раунд плей-офф, где визави у украинцев, пожалуй, даже более грозные, чем будут летом в финальной части. Убежден, что подопечные Сергея Реброва это прекрасно понимают и не подведут», – сказал Владимир.