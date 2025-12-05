Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Вратарь устал от роли дублера
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить команду в ближайшее время.
По данным испанских СМИ, Лунин все больше недоволен статусом запасного и готов выслушать предложения от других клубов. Руководство мадридцев настроено лояльно: если Андрей примет решение уйти, ему не будут создавать никаких препятствий.
В нынешнем сезоне украинский вратарь провел только один матч, в котором трижды доставал мяч из собственных ворот.
Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Столичный клуб начал продажу билетов на матч с «Фиорентиной»
Боксер назвал самого себя