05 декабря 2025, 21:42
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего

Вратарь устал от роли дублера

05 декабря 2025, 21:42
2160
3 Comments
Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить команду в ближайшее время.

По данным испанских СМИ, Лунин все больше недоволен статусом запасного и готов выслушать предложения от других клубов. Руководство мадридцев настроено лояльно: если Андрей примет решение уйти, ему не будут создавать никаких препятствий.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел только один матч, в котором трижды доставал мяч из собственных ворот.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.

Дмитрий Олийченко Источник: Fichajes.com
Artem_Ponomar
та ж це рішення треба було набагато раніше прийняти
MrStepanovM .
це ж вже було!(с)
uausa
Та невже??
