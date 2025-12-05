Лунин принял неожиданное решение относительно своего будущего

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин может сменить команду в ближайшее время.

По данным испанских СМИ, Лунин все больше недоволен статусом запасного и готов выслушать предложения от других клубов. Руководство мадридцев настроено лояльно: если Андрей примет решение уйти, ему не будут создавать никаких препятствий.

В нынешнем сезоне украинский вратарь провел только один матч, в котором трижды доставал мяч из собственных ворот.

Ранее сообщалось, что во время матча Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» скаут миланского «Интера» следил за игрой вратаря «Реала» Андрея Лунина, который вышел в старте из-за отсутствия Куртуа.