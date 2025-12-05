Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор СКРИПНИК: «Мы довольны, что удалось победить Карпаты»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 21:31 |
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился эмоциями после победы своей команды над Карпатами в матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Первый тайм провели очень хорошо. Разобрали соперника, знали как играть против них, какой будет простор. Где-то можно было лучше сыграть. Но довольны, что после поражения в прошлом туре мы победили сегодня.

Остается еще один матч – ЛНЗ. Хороший соперник, напряженный матч нас ждет. Это впереди, а пока ребята победили и получили заслуженные два выходных.

– На какие моменты вы обратили внимание перед подготовкой к игре с «Карпатами»?

– Мы обратили внимание на пространство, которое можно получить в игре против них. Надо было закрывать игрока, много забил скрывающегося за спиной полузащитников Бруниньо. В первом тайме мы особенно закрывали эту вертикаль. Он сегодня пробил только один раз, во втором тайме.

Многие видео показывали, настраивались на поединок. Плюс, меняли позиции на поле при прессинге. Во втором тайме соперник играл активнее. Тем не менее, остроты серьезной не было у наших ворот.

– Сегодня, после длительного перерыва играл с первых минут Петар Мичин… Но рассчитываете ли вы на Романа Саленко?

– Так решили. Мичин хорошо играет вперед, может делать те передачи, которые нам сегодня требовались. На Саленко мы тоже рассчитываем. Не хотели просто выпускать в столь сложной игре на 5-10 минут молодых игроков. Одна ошибка и психологически можно впасть в яму.

– Карточка Филиппа Будковского стала четвертой для него.

- Знаю. Он пропустит игру против ЛНЗ. Глупая желтая карточка, но это эмоции, – сказал Скрипник.

Виктор Скрипник Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Карпаты Львов Заря - Карпаты пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
