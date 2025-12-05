Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26
5 декабря проходит матч 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между лиссабонскими командами Бенфика и Спортинг.
Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в столице Португалии. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5 декабря
Бенфика – Спортинг – 1:1 (матч продолжается)
Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Гонсалвеш, 12 мин.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 5, 2025
Pedro Gonçalves 12'
I Liga (#13) | Benfica 0-(1) Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA13 #SLBSCP #SLB #SCP
Todos os vídeos 👉 https://t.co/REspukVujD pic.twitter.com/YBCvA7JHpI
ГОЛ! 1:1 Судаков, 27 мин.
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) December 5, 2025
H. Sudakov 27'
I Liga (#13) | Benfica (1)-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2526 #JORNADA13 #SLBSCP #SLB #SCP
Todos os vídeos 👉 https://t.co/REspukVujD pic.twitter.com/1PV1kdW34i
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристиан Биловар восстановился после травмы
Тарас Михавко привлекает внимание «Галатасарая»