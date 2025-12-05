Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат Португалии
Бенфика
05.12.2025 22:15 – FT 1 : 1
Спортинг Лиссабон
Португалия
Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26

Бенфика – Спортинг. Как забил Судаков. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря проходит матч 13-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между лиссабонскими командами Бенфика и Спортинг.

Коллективы играют на арене Эштадиу да Луж в столице Португалии. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Португалии 2025/26. 13-й тур, 5 декабря

Бенфика – Спортинг – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Судаков, 27 – Гонсалвеш, 12

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Гонсалвеш, 12 мин.

ГОЛ! 1:1 Судаков, 27 мин.

Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

90’
Джанлука Престианни (Бенфика) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Бенфика), асcист Амар Дедич.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Гонсалвес (Спортинг Лиссабон), асcист Мортен Юльманн.
Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Георгий Судаков Педру Гонсалвеш Бенфика - Спортинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
