Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба
Медин покинул «Подолье»
Хмельницкое «Подолье» попрощалось с тренером вратарей Николаем Мединым.
В пресс-релизе клуб поблагодарил специалиста за его преданность, энергию и веру в команду: «Спасибо за энергию, характер и поддержку ребят. Желаем новых свершений, сил и вдохновения на дальнейшем пути! Ваш вклад в наши успехи всегда останется ценным для Подолья».
Николай Медин, которому 53 года, имеет большой опыт работы с вратарями. Ранее он работал в таких клубах, как «Днепр», «Днепр-1», «Никополь», ВПК-Агро, «Львов» и «Звягель».
В качестве игрока Медин большую часть времени провел за «Днепр».
