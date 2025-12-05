Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 23:42 |
924
0

Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба

Медин покинул «Подолье»

05 декабря 2025, 23:42 |
924
0
Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба
ФК Подолье. Николай Медин

Хмельницкое «Подолье» попрощалось с тренером вратарей Николаем Мединым.

В пресс-релизе клуб поблагодарил специалиста за его преданность, энергию и веру в команду: «Спасибо за энергию, характер и поддержку ребят. Желаем новых свершений, сил и вдохновения на дальнейшем пути! Ваш вклад в наши успехи всегда останется ценным для Подолья».

Николай Медин, которому 53 года, имеет большой опыт работы с вратарями. Ранее он работал в таких клубах, как «Днепр», «Днепр-1», «Никополь», ВПК-Агро, «Львов» и «Звягель».

В качестве игрока Медин большую часть времени провел за «Днепр».

По теме:
Кудровка – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр определился с зимним сбором
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Николай Медин Подолье Хмельницкий
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
Футбол | 05 декабря 2025, 07:49 14
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ

Кристиан Биловар восстановился после травмы

ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
Футбол | 05 декабря 2025, 22:55 5
ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг
ВИДЕО. Запихнул в ворота. Судаков забил гол в суперматче Бенфика – Спортинг

Украинский хавбек отличился на 28-й минуте поединка 13-го тура чемпионата Португалии

Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Футбол | 05.12.2025, 05:02
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Футбол | 05.12.2025, 06:22
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
Легенда украинского футбола выразил готовность помочь Динамо
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Футбол | 05.12.2025, 23:38
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
«Равная группа». Экс-защитник сборной Украины - о жребии ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 5
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 70
Футбол
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем