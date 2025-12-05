Легенду Днепра лишили работы и оставили без клуба

Хмельницкое «Подолье» попрощалось с тренером вратарей Николаем Мединым.

В пресс-релизе клуб поблагодарил специалиста за его преданность, энергию и веру в команду: «Спасибо за энергию, характер и поддержку ребят. Желаем новых свершений, сил и вдохновения на дальнейшем пути! Ваш вклад в наши успехи всегда останется ценным для Подолья».

Николай Медин, которому 53 года, имеет большой опыт работы с вратарями. Ранее он работал в таких клубах, как «Днепр», «Днепр-1», «Никополь», ВПК-Агро, «Львов» и «Звягель».

В качестве игрока Медин большую часть времени провел за «Днепр».