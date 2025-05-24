Украинский голкипер попал в заявку клуба Первой лиги в возрасте 53 лет

23 мая состоялся матч Первой лиги Украины в Группе, которая борется за сохранения прописки. На поле встретились «Кремень» из Кременчуга и хмельницкое «Подолье».

Гости одолели соперника со счетом 2:0, но кроме победы, этот матч запомнился интересным моментом. В заявку «Подолья» попал 53-летний голкипер Николай Медин.

Он провел весь матч на скамейке запасных. Медин большую часть своей карьеры провел в составе «Днепра», с которым занимал второе место в чемпионате Украины и пять раз выигрывал бронзовые награды.

«Подолье» набрало 23 балла и занимает 15-е место в турнирной таблице. Клуб из Хмельницкого избежал прямого вылета, но на данный момент находится в зоне переходных матчей.

Стоит отметить, что Медин зимой этого года присоединился к «Подолью», где работает тренером вратарей в штабе Сергея Ковальца.