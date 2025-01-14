Экс-тренер Днепра-1 будет работать в Первой лиге

Известный в прошлом голкипер днепропетровского «Днепра» Николай Медин, который после завершения активных выступлений в футболе стал тренером, намерен работать в клубе первой лиги.

Как стало известно Sport.ua, после более чем полугодового тайм-аута в тренерской деятельности, 52-летний специалист войдет в штаб Сергея Ковальца в хмельницком «Подолье». В этой команде он будет выполнять роль тренера вратарей, которая ему хорошо знакома по предыдущей работе в ряде коллективов.

До перехода в «Подолье» Николай Медин работал в «Днепре-1», однако после того, как в конце мая прошлого года эта команда сыграла свой последний матч в сезоне-2023/24, стало известно, что она исчезнет с футбольной карты Украины. С тех пор в профессиональной карьере специалиста и возникла пауза, которая должна завершиться с началом работы в Хмельницком.

Кроме «Днепра» и «Днепра-1», Медин входил в тренерский штаб ФК «Никополь», «ВПК-Агро», ФК «Львов» и ФК «Звягель».

Ранее стало известно, кто поборется за выход в УПЛ.