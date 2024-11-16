Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ

По итогам матчей очередного тура Первой лиги сформирована Чемпионская группа, команды которой весной будут бороться за выход в УПЛ.

От группы А в Чемпионскую группу вышли Агробизнес, Эпицентр, Буковина и Металлист. От группы Б борьбу за УПЛ продолжат Кудровка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925.

В группу Выбывание вылетели Нива, Минай, Прикарпатье, Подолье, Виктория, Мариуполь, Металлург Запорожье, Диназ, Кремень.

По итогам весенней части сезона в УПЛ выйдут две лучшие команды, а еще две сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами элиты.

Первая лига. 17-й тур

Металлист – Минай 3:0

Голы: Цвиренко, 25, Чидомере, 38, Абрамов, 86

Эпицентр – Агробизнес 2:0

Голы: Сидоренко, 42 в свои ворота, Кристин, 83

Нива – Подолье 2:1

Голы: Ризнык, 30, 59 – Шаврин, 87