Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
Сформирована чемпионская группа Первой лиги
По итогам матчей очередного тура Первой лиги сформирована Чемпионская группа, команды которой весной будут бороться за выход в УПЛ.
От группы А в Чемпионскую группу вышли Агробизнес, Эпицентр, Буковина и Металлист. От группы Б борьбу за УПЛ продолжат Кудровка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925.
В группу Выбывание вылетели Нива, Минай, Прикарпатье, Подолье, Виктория, Мариуполь, Металлург Запорожье, Диназ, Кремень.
По итогам весенней части сезона в УПЛ выйдут две лучшие команды, а еще две сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами элиты.
Первая лига. 17-й тур
Металлист – Минай 3:0
Голы: Цвиренко, 25, Чидомере, 38, Абрамов, 86
Эпицентр – Агробизнес 2:0
Голы: Сидоренко, 42 в свои ворота, Кристин, 83
Нива – Подолье 2:1
Голы: Ризнык, 30, 59 – Шаврин, 87
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