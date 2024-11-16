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Первая лига
Эпицентр
16.11.2024 12:00 – FT 2 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
16 ноября 2024, 15:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:54
1305
9

Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ

Сформирована чемпионская группа Первой лиги

16 ноября 2024, 15:13 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:54
1305
9
Оба Металлиста и без Миная. Известно, кто поборется за выход в УПЛ
ФК Металлист

По итогам матчей очередного тура Первой лиги сформирована Чемпионская группа, команды которой весной будут бороться за выход в УПЛ.

От группы А в Чемпионскую группу вышли Агробизнес, Эпицентр, Буковина и Металлист. От группы Б борьбу за УПЛ продолжат Кудровка, ЮКСА, Полтава и Металлист 1925.

В группу Выбывание вылетели Нива, Минай, Прикарпатье, Подолье, Виктория, Мариуполь, Металлург Запорожье, Диназ, Кремень.

По итогам весенней части сезона в УПЛ выйдут две лучшие команды, а еще две сыграют переходные матчи с 13-й и 14-й командами элиты.

Первая лига. 17-й тур

Металлист – Минай 3:0
Голы: Цвиренко, 25, Чидомере, 38, Абрамов, 86

Эпицентр – Агробизнес 2:0
Голы: Сидоренко, 42 в свои ворота, Кристин, 83

Нива – Подолье 2:1
Голы: Ризнык, 30, 59 – Шаврин, 87

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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8number
Кудрівка повинна, просто зобовʼязана, вийти в УПЛ. Команда с такою назвою — це те, що нам потрібно !
З дитинства за Кудрівку !!
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+1
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mini.f
Реально, только две команды хотят в ПЛ... Остальные будут продавать очки в финальной группе.
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+1
moysha
Що за дебіл написав цю пургу. Нива, Минай і  Маріуполь можуть ще попасти в чемпіонську групу.
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0
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apepa
Ждём две харьковские команды в УПЛ! От этого только выиграет украинский футбол!
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-1
_Quantum19_
Чекаємо на "Металістів" в УПЛ! А то у Європі вже скучили за гідною конкуренцією у боротьбі за можливість брати участь у загальному етапі єврокубків. І не тільки.)
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-2
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