16.11.2024 12:00 – FT 2 : 0
Украина. Первая лига16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:32
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Первая лига. 17-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Первой лиги
16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:32
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16 ноября проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 17-й тур, 16 ноября
- 12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск
- 12:00. Металлист Харьков – Минай
- 14:00. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий
Турнирная таблица группы 1
12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск
12:00. Металлист Харьков – Минай
14:00. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Krystin (Эпицентр).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Lipovuz (Эпицентр).
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