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Первая лига
Эпицентр
16.11.2024 12:00 – FT 2 : 0
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:32
220
0

Первая лига. 17-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 ноября видеотрансляции матчей 17-го тура Первой лиги

16 ноября 2024, 14:23 | Обновлено 16 ноября 2024, 15:32
220
0
Первая лига. 17-й тур, 16 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Тернополь

16 ноября проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 17-й тур, 16 ноября

  • 12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск
  • 12:00. Металлист Харьков – Минай
  • 14:00. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

Турнирная таблица группы 1

12:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Агробизнес Волочиск

12:00. Металлист Харьков – Минай

14:00. Нива Тернополь – Подолье Хмельницкий

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Stanislav Krystin (Эпицентр).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Andriy Lipovuz (Эпицентр).
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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий Агробизнес смотреть онлайн Эпицентр Каменец-Подольский Металлист Харьков Минай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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