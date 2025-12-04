Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Матч начнется 6 декабря в 17:00 по Киеву
В субботу, 6 декабря, состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 17:00.
Борнмут
Команда начала сезон просто отлично, однако в последних играх ее результаты значительно ухудшились. В общей сложности, за 14 туров чемпионата Англии «вишням» удалось завоевать 19 зачетных пунктов, благодаря которым клуб находится на 14-й строчке турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-3 команду отделяет 8 очков.
Из Кубка английской лиги коллектив вылетел еще на стадии 1/32 финала от «Брентфорда».
Челси
Не слишком стабильную игру показывают лондонцы в текущем сезоне. Команда может громить «Барселону», а уже через неделю проигрывать аутсайдеру АПЛ. Тем не менее, за 14 туров чемпионата Англии «синие» завоевали 24 зачетных пункта, позволяющих им занимать 4-е место турнирной таблицы. От 2-го места лондонцы отстают на 4 очка, а вот лидер «Арсенал» опережает клуб уже на 9 баллов. В Кубке английской лиги коллектив дошел до четвертьфинала, где скоро сыграет против «Кардиффа».
В Лиге чемпионов англичане выглядят довольно неплохо. «Челси» набрал 10 зачетных пунктов за 5 игр турнира, поэтому пока занимает 7-ю позицию общей таблицы соревнований.
Личные встречи
В последних 5-х играх между клубами ощутимое преимущество имеет «Челси». За это время лондонцы одержали 3 победы, а еще 2 игры завершились вничью.
Интересные факты
- «Борнмут» не победил ни в одном из 5 последних матчей. На счету команды 4 поражения и ничья.
- В предыдущих 5 матчах «Борнмут» ни разу не сохранил ворота сухими.
- «Челси» забил 25 голов в текущем сезоне Премьер-лиги - 3-й лучший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64.
17:00
